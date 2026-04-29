Se complica caso CIA-Chihuahua

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

A pesar de que la Presidenta Claudia Sheinbaum esperaba que el caso de los agentes de la CIA, que participaban en operativos antinarco en Chihuahua, no escalara hasta Estados Unidos, aquí llegó alto tras la negativa de la gobernadora panista Maru Campos de acudir al Senado a informar lo ocurrido, a la que ahora esa Cámara amenaza con “dar vista” a la Fiscalía General, por presunta violación a la soberanía e independencia nacional, y la renuncia del fiscal de esa entidad, César Jáuregui.

Al mismo tiempo, Omar García Harfuch, titular de la SSPC, quien recibiera a la mandataria panista y a su entonces fiscal para explicar lo sucedido, declaró que ella le aseguró no tener conocimiento de que se llevara a cabo alguna operación con agentes estadounidenses para desmantelar un narcolaboratorio. En tanto, la fiscal especial Wendy Chávez responsabilizó al director de la Agencia Especial de Investigación, Pedro Oseguera, de haber invitado, sin informarlo, a elementos de la CIA con los que pereció en el accidente ocurrido el domingo 19.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Raspón a Nahle del papá de Cuitláhuac

Además del virtual sucesor de El Mencho en el Cártel Jalisco Nueva Generación y coordinar traslados de drogas a Estados Unidos, Audias Flores Silva, El Jardinero, operaba una red de extorsión a transportistas de combustible y carga comercial en el norte de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Durango y Zacatecas, informó García Harfuch.

Uno de sus principales hombres de confianza, dijo, era César Alejandro, El Güero Conta, detenido también el lunes en Zapopan, con el que mantenía una red de secuestros, homicidios, robo de combustible y, armas, así como desalojo de propiedades en aquellas entidades.

Después del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, a fines de diciembre, en el que murieron 14 personas y un centenar resultó herido, la Presidenta Sheinbaum dijo que se evalúa la posibilidad de eliminar las curvas, en una de las que ocurrió el accidente atribuido al conductor y al despachador, detenidos y liberados recientemente, y al maquinista, que huyó.

La Defensoría Pública Electoral del TEPJF ha brindado más de seis mil 200 casos de manera gratuita a ciudadanos en orientación, acompañamiento y representación, con lo que se busca hacer valer los derechos políticos electorales, principalmente de grupos vulnerables, declaró Gilberto Bátiz García, titular de ese tribunal.

Aunque tardíamente, la carpeta de investigación contra el líder de la Iglesia de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, preso y condenado a varios años de prisión en Estados Unidos por abuso sexual y tráfico de menores, a la que en México la FGR de Alejandro Gertz le dio carpetazo, será reabierta por orden del juez de Control de Jalisco, Juan José Rodríguez Velarde.