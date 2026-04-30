Relajamiento adicional: Banxico bajo escrutinio

Tras su más reciente decisión de política monetaria, en la que el Banco de México recortó la tasa de referencia en 25 puntos base, se desató una ola significativa de cuestionamientos entre analistas y participantes del mercado.

El eje de la crítica es claro: el movimiento parece apartarse de una postura monetaria restrictiva consistente, al haberse instrumentado en un entorno aún caracterizado por presiones inflacionarias relevantes. De cara a la próxima reunión de mayo, la incertidumbre persiste, ante la posibilidad de un nuevo ajuste a la baja.

Las expectativas de recorte se han visto reforzadas por recientes declaraciones de la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, quien ha señalado que la Junta de Gobierno evaluará tanto la pertinencia como el momento de continuar con el ciclo de relajamiento. Más aun, ha enfatizado que el nivel actual de la tasa se ubica en máximos históricos comparables para condiciones macroeconómicas similares, sugiriendo que la postura monetaria sigue siendo suficientemente restrictiva frente a los riesgos inflacionarios, incluidos aquéllos derivados de tensiones geopolíticas.

No obstante, los argumentos en contra de una flexibilización adicional son contundentes. En primer lugar, tanto la inflación general como la subyacente permanecen por encima del rango objetivo de Banxico, con registros de 4.5% y 4.3%, respectivamente, a la primera quincena de abril. En segundo término, los precios de los hidrocarburos enfrentan presiones al alza en un contexto de restricciones en la oferta global. A ello se suma el encarecimiento sostenido de productos agropecuarios y de diversos insumos intermedios, así como la persistencia de la inflación en servicios, que continúa mostrando rigidez a la baja ante el incremento de los costos laborales.

Sin embargo, la autoridad monetaria parece incorporar en su balance una serie de factores que matizan estos riesgos. Por un lado, podría prevalecer la visión de que los choques de oferta —particularmente en energéticos y productos agrícolas— tienen un carácter transitorio. Por otro, la apreciación del tipo de cambio ha contribuido a contener las presiones inflacionarias importadas. Asimismo, la política económica del Gobierno federal, a través de instrumentos como el Pacic y los estímulos a los combustibles, ha incidido en la moderación de los precios de la gasolina y el diésel.

Quizá el elemento más relevante en la lectura de Banxico es la debilidad del ciclo económico. La economía mexicana opera por debajo de su nivel potencial, lo que sugiere la ausencia de presiones de demanda significativas. En este contexto, mantener una tasa de interés real en terreno restrictivo podría resultar innecesariamente contractivo, abriendo espacio para ajustes graduales sin comprometer, en principio, la trayectoria de la inflación.

Aun así, el balance dista de ser concluyente. La decisión de continuar con el relajamiento monetario implica asumir riesgos no menores. Una prolongación del conflicto en Medio Oriente que tensione aún más los mercados energéticos, episodios de volatilidad financiera global que deriven en una depreciación del tipo de cambio, o una persistencia mayor a la anticipada en los choques inflacionarios de origen agropecuario, podrían reconfigurar rápidamente el panorama.

En este contexto, la estrategia de Banxico parece descansar en un delicado ejercicio de calibración entre riesgos inflacionarios y debilidad económica. No obstante, la pregunta de fondo permanece: ¿es prudente continuar con el relajamiento de la política monetaria cuando la convergencia inflacionaria aún no está plenamente asegurada? La cautela, más que la premura, podría ser la opción menos costosa.