T-MEC: Rocha Moya y el “Efecto Maru Campos”

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La imputación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presunta colusión con el Cártel de Sinaloa del gobernador Ruben Rocha Moya así como en contra de ocho de sus colaboradores cercanos en la administración de Sinaloa y del senador de esa entidad, Enrique Insunza, representa un quiebre nunca antes visto en la relación entre México y su vecino del norte… un quiebre paralelo a la ríspida renegociación comercial entre el secretario de Comercio Howard Lutnik y el secretario de Economía Marcelo Ebrard para construir “algo” sobre los huesos del fenecido T-MEC.

De manera inmediata se puede afirmar que el gobierno de Donald Trump “apretará las tuercas” a la administración de Claudia Sheinbaum; pero es una afirmación insuficiente pues lo que vivimos es la primera respuesta punitiva a través del departamento a cargo de Todd Blanchet, luego de que el Gobierno mexicano protestara por la participación y muerte de dos agentes de la Central de Inteligencia Americana (CIA) en la destrucción de dos narcofactorías en la Sierra Tarahumara de Chihuahua.

Los excesos de la protesta del Gobierno federal —misma que derivó en pronunciamientos contra la gobernadora Maru Campos que por su colaboración antinarcotráfico se le tildó de “traición a la patria” por parte del líder del Senado mexicano Ignacio Mier y del también arribista/morenista Oscar Cantón Zetina— fueron el punto de quiebre para el gobierno de Trump: si se rechaza y sanciona la cooperación antidrogas “en territorio”, se perseguirá a quienes figuran en una abultada lista de personajes relevantes del actual y anterior régimen reportados por la CIA de “narcopolíticos”.

Mal momento para renegociar un acuerdo comercial y de inversión: desde una posición de debilidad institucional, con crisis al interior del gabinete y del partido gobernante, con una economía en franca estanflación, la acusación estadounidense contra Rocha Moya abre la siguiente pregunta: ¿Quién sigue con todo y círculo cercano?

Tradeco sale al quite. La filial de Tradeco, Contratista General de América Latina en asociación con firma china GEO Global Energy PTE, firmaron un contrato mixto con Pemex para explotar el campo maduro Cinco Presidentes-Rodador, ubicado entre Tabasco y Veracruz, de donde se proyecta producir unos 7,600 barriles diarios de aceite negro y gas húmedo, lo que requerirá de una inversión de 600 millones de dólares.

El negocio que aportaría cerca de mil millones de dólares de beneficio a las arcas públicas, así como impulso a la alicaída producción de la petrolera a cargo de Víctor Rodrígez, está respaldado por empresarios de la talla de Federico Martínez Urmeneta, Hilario de Jesús Orozco e Yves Loustalot Laclette, con probada capacidad técnica en el desarrollo de infraestructura clave de energía y transporte… como las macroperas para extracción de gas en la zona norte de Veracruz, ductos y el monumental Puente Baluarte que une a Sinaloa con Durango.

La filial de Tradeco también prestó servicio en la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, CeCot, una de las herramientas claves con que el gobierno de Nayib Bukele logró contener los homicidios cometidos por la delincuencia salvaje ligada al tráfico de drogas y personas en El Salvador.

Este contrato es el octavo de su tipo que firma Pemex, siendo la apuesta en el actual gobierno de remontar el deterioro y dependencia energética.

Día del Niño y los héroes Serprosep. Imposible pasar por alto la festividad del 30 de abril y menos aquellos que festejamos a nuestro “niño interior”. Un evento notorio en una de las empresas de seguridad privada mas importantes del país, SerProsep es el concurso de dibujo “Tu Héroe en La Cancha”, para que los hijos de los custodios imaginen a las personas de su cercanía y las admiren como jugadores del Mundial de Futbol 2026 o en acciones relacionadas con el evento.

Los trabajos deberán subirse a FaceBook —necesario en la era digital— con la etiqueta Serprosep, y ganarán los que reciban más Likes. Los premios serán juguetes “reales”, nada de equipos electrónicos. En Paralelo a ello, la compañía hará donaciones a casas hogares de niñas y niños huérfanos.

¿Quién dijo que no quería Fórmula Uno en CDMX?. En La capital de México, este horrible monstruo que tanto queremos, la competencia de Fórmula 1 Gran Premio CDMX -ahora presentado por Heineken que lleva Oriol Bonaclocha en México- se consolidó como el evento deportivo anual más importante de nuestro país: conforme a los datos analizados por AECOM y Fórmula Money el evento de octubre pasado derramó 19,840 millones de pesos, sustentando 10,649 empleos en la región que recibieron 1,130 millones de pesos en salarios.

Las operaciones de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) que encabeza Alejandro Soberón -organizadora del evento- aportaron 3,705 millones de peso para la capital, crearon 5,170 empleos equivalentes a más de 770 millones de pesos en salarios. Por si fuera poco, los gastos de escuderías y turistas generaron 3,410 millones de pesos adicionales para dar empleo a 5,600 personas.

Pero abróchense los cinturones: desde 2015, el México GP acumula 157,594 millones de pesos en impacto económico y mediático, junto con 93,175 empleos con 12,629 millones de salarios bien ganados.

Así que si alguien le dice que el F1 es clasista, racista y derechista, sólo expóngale estos números: el mejor programa social, el más inclusivo, es aquél que engendra condiciones para que las empresas generen riqueza y empleo.