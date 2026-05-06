BIVA, Vanguard y la UNAM lanzan certificación en ETFs para detonar la inversión en México

La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) hizo el lanzamiento de un programa de certificación especializado en fondos cotizados en bolsa (ETFs), en alianza con Vanguard y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el objetivo de fortalecer la educación financiera en el país y fomentar una mayor participación de inversionistas en los mercados. La iniciativa se enmarca en un contexto de rápida expansión del acceso a plataformas de inversión en México.

Entre 2019 y el cierre de 2025, el número de cuentas creció de aproximadamente 300 mil a cerca de 25 millones, reflejando un avance relevante en inclusión financiera. Sin embargo, este crecimiento no ha sido acompañado por una participación activa proporcional, lo que evidencia una brecha estructural entre acceso y uso efectivo del sistema financiero.

El programa busca atender esta oportunidad mediante la profesionalización de estudiantes, emprendedores y pequeños inversionistas, con contenidos alineados a estándares internacionales. La certificación abarca desde conceptos fundamentales como acciones, bonos y funcionamiento de los mercados, hasta herramientas avanzadas como diversificación, asignación de activos, gestión de riesgos, derivados y optimización de costos. La apuesta de BIVA se centra en ampliar la profundidad del mercado bursátil mexicano a través de la formación de nuevos participantes informados, capaces de tomar decisiones con visión de largo plazo. Este enfoque no sólo impulsa la demanda de instrumentos financieros, sino que también contribuye a generar mayor liquidez y dinamismo en el mercado.

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Un eje estratégico del programa es la promoción de los ETFs como vehículos de inversión eficientes. Estos instrumentos permiten acceso diversificado a distintos mercados y sectores con costos relativamente bajos, lo que los posiciona como una alternativa clave para inversionistas que buscan balance entre riesgo y rendimiento. La colaboración con Vanguard refuerza este componente al aportar experiencia global en estrategias de inversión pasiva. Por su parte, la UNAM contribuye con su infraestructura académica y capacidad de alcance, facilitando la formación de talento con bases técnicas sólidas. Este componente resulta relevante en un entorno donde la educación financiera se perfila como un habilitador clave para el crecimiento sostenido del mercado de capitales.

La iniciativa también responde a un reto estructural del sistema financiero mexicano: la baja penetración de inversiones en instrumentos bursátiles frente a otras alternativas de ahorro tradicional. A pesar del crecimiento en cuentas, una proporción significativa de los recursos continúa concentrada en productos de bajo rendimiento, lo que limita el potencial de generación de valor en el largo plazo. En este sentido, el programa de certificación busca no sólo incrementar el número de inversionistas, sino elevar la calidad de su participación, fomentando estrategias orientadas a objetivos como el retiro, la educación y la construcción patrimonial. BIVA, Vanguard y la UNAM consolidan una estrategia enfocada en educación financiera como motor de desarrollo del mercado, en un intento por transformar el ahorro en inversión productiva y fortalecer el ecosistema bursátil mexicano.

AMF nombra directora. La Asociación Mexicana de Ferrocarriles designó a Paulina Téllez Martínez como su nueva directora general, en un movimiento que busca fortalecer la interlocución institucional y la agenda estratégica del sector ferroviario en México, en un contexto donde la logística y el transporte de carga se han vuelto clave para la competitividad del país. Con más de 25 años de experiencia en el sector público y privado, y tras haber ocupado cargos relevantes en dependencias como la Secretaría de Gobernación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su llegada apunta a consolidar el marco regulatorio, técnico y operativo del sistema ferroviario, así como reforzar la seguridad en el transporte de carga y la infraestructura. Su perfil, que combina formación en administración, derecho y seguridad nacional, se alinea con los retos actuales del sector, particularmente en la promoción del cambio modal y la necesidad de una mayor eficiencia logística, lo que podría traducirse en un impulso relevante para el desarrollo económico y la integración de cadenas productivas en México.

Inversión Bimbo. Grupo Bimbo profundiza su estrategia de crecimiento internacional al apostar de forma decidida por la economía de Estados Unidos, donde no sólo concentra su mayor mercado, sino también una parte clave de su generación de ingresos y rentabilidad. Con una inversión cercana a los mil millones de dólares entre 2026 y 2028, la panificadora mexicana abre la cartera para fortalecer su presencia en ese país mediante la modernización de operaciones, impulso a la innovación de productos y expansión de su red de proveeduría, particularmente en esquemas de agricultura regenerativa. Su visión de largo plazo está enfocada en consolidar su liderazgo en el mercado estadounidense, capitalizar el dinamismo del consumo y responder a tendencias como la nutrición, accesibilidad y sostenibilidad.

Voz en off. En México, el cobro de suscripciones por funciones que ya vienen integradas en los vehículos empieza a detonar un conflicto serio, con clientes que ya están denunciando a marcas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), al acusar que se les pretende cobrar mes con mes por activar herramientas como el arranque remoto o asistencias digitales que ya forman parte del auto que compraron; frente a este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se perfila como el árbitro obligado a intervenir para determinar si hay abuso, falta de transparencia o incluso cambios unilaterales en las condiciones de compra, en medio de una estrategia de las armadoras por convertir cada función del vehículo en una nueva fuente de ingresos recurrentes...