Ningún gobierno nos dirá cómo gobernar

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En otro claro y directo mensaje a Estados Unidos que seguramente tendrá pronta y previsible respuesta, la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que ningún gobierno extranjero le dirá a México cómo debe gobernar, que la soberanía nacional no está sujeta a negociación, y a “nuestros vecinos” los instó a recordar el gran momento de la relación entre Benito Juárez y Abraham Lincoln, durante le ceremonia conmemorativa del 164 Aniversario de la Batalla de Puebla, en la capital de ese estado.

A sus opositores, a quienes atribuyó posturas en favor del injerencismo y la subordinación, a los que buscan el apoyo externo por no tener el del pueblo, a quienes piensan que la Presidenta se arrodilla, se vanaglorian y defienden la injerencia; les auguró que serán derrotados, porque la historia dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional. Que no sólo se defiende frente al exterior, sino también mediante la construcción de justicia y bienestar en el país.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Dámaso Castro, vicefiscal de Sinaloa, cuyo nombre fue incluido en la decena de acusados, hace una semana, por el Departamento de Justicia y la DEA en la Fiscalía de Brooklyn y que, hasta ayer, desempeñaba ese cargo, solicitó licencia, luego de que su permanencia en el cuestionado gobierno de Rubén Rocha generó indignación y reclamos.

Al igual que las 10 personas que fueran denunciadas por las autoridades estadounidenses, es señalado de mantener vínculos con el Cártel de Sinaloa, a pesar de lo cual, continuó en el cargo desde el pasado miércoles, como si estuviera esperanzado en librar las acusaciones y que nada ocurriría.

Más pronto de lo que se esperaba, la nueva presidenta de Morena, Ariadna Montiel, se sumó a la defensa del gobernador con licencia, Rubén Rocha, y también de la soberanía, luego de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, señalara que mientras a ella se le ataca por el desmantelamiento de un narcolaboratorio, a él “se le defiende a capa y espada”.

La lideresa del guinda acusó a la mandataria blanquiazul de mentir y consideró que debe ser juzgada por la participación de agentes de Estados Unidos en ese operativo en la Sierra Tarahumara, ya que “el fondo es otro: provocar la intervención de agentes extranjeros, violando la Constitución y soberanía de México, y eso es traición a la patria”.

Al mismo tiempo, en su Estrategia Nacional Antidrogas 2026, el gobierno estadounidense advirtió que combatirá la producción de drogas “desde su origen en el extranjero”, y en el caso de México apoyará su esfuerzo para desmantelar laboratorios clandestinos, como el que fue instalado precisamente en la Sierra Tarahumara.