PIB: Enfoque del ingreso (1/3)

El Producto Interno Bruto, PIB, es la producción de bienes y servicios para el consumo final, con la que se mide el crecimiento de la economía, relacionada con la creación de empleos (para producir alguien tiene que trabajar), la generación de ingresos (a quien trabaja se le paga), y el bienestar (que depende del empleo y el ingreso). Centro la atención en la generación de ingresos, una de las caras del PIB.

El PIB mide, en unidades dinerarias, el monto de la producción de bienes y servicios para el consumo final. Es lo que se conoce como el enfoque de la producción. También mide, en unidades dinerarias, el gasto de las familias, las empresas, el gobierno y los extranjeros en la compra de esos bienes y servicios producidos en el país. Es lo que se conoce como el enfoque del gasto. Por último, mide, también en unidades dinerarias, los ingresos generados por los agentes económicos que aportan factores de la producción a la producción de los bienes y servicios para el consumo fin. Es lo que se conoce como el enfoque del ingreso.

Primer ejemplo: si, para un determinado período de tiempo, el PIB fue $1,000,000, eso quiere decir, uno, que el monto de la producción de bienes y servicios, para el consumo final, fue de $1,000,000 (enfoque de la producción). Dos, que el monto gastado, por todos los grupos de agentes económicos, en la compra de esos bienes y servicios, fue $1,000,000 (enfoque del gasto). Tres, que el ingreso generado por los agentes económicos que aportaron factores de la producción, fue $1,000,000 (enfoque del ingreso).

TE RECOMENDAMOS: ACORDES INTERNACIONALES Expediente Irán Irán a oscuras

Segundo ejemplo: si, para un determinado período de tiempo, el PIB creció 2%, eso quiere decir, uno, que el monto de la producción de bienes y servicios, para el consumo final, creció 2% (enfoque de la producción). Dos, que el monto gastado, por todos los grupos de agentes económicos, en la compra de esos bienes y servicios, creció 2% (enfoque del gasto). Tres, que el ingreso generado por los agentes económicos, que aportaron factores de la producción, creció 2% (enfoque del ingreso).

Caso real, desde el punto de vista del enfoque del ingreso: en 2022 el ingreso generado en la economía mexicana creció, en términos anuales, 3.7%; en 2023, 3.2%; en 2024, 1.1%; en 2025, 0.8%. Tres años consecutivos de menor crecimiento de la generación de ingreso y, por lo tanto, de menos oportunidades para mayor bienestar.

Más del caso real: durante el primer trimestre de 2023, en términos anuales, el ingreso generado en la economía mexicana creció 3.8%; a lo largo del primero de 2024, 1.8%; durante el primero de 2025, 0.4%; a lo largo del primero de 2026, 0.2%. Tres años seguidos de menor crecimiento de la generación de ingreso y, por ello, de menos oportunidades para mayor bienestar.

El fin de la economía es el bienestar de las personas, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que disponen para satisfacer sus necesidades, la mayoría de los cuales hay que comprar, para lo cual hay que pagar un precio, para lo cual hay que generar ingreso, para lo cual hay que trabajar.

Si la economía crece menos, no solo crece menos la producción de bienes y servicios para el consumo final. También crece menos la generación de ingreso, limitándose las oportunidades para un mayor bienestar.

Continuará.