Si, Hay que cerrar filas, pero para aplicar la ley; Kenia López

La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista, Kenia López Rabadán les restregó los legisladores que hay que cerrar filas, pero con la ley y con la seguridad de los mexicanos. Envolverse en un nacionalismo patriotero, no se vale, sino se aplica correctamente la ley.

Cerrar filas para que no haya desaparecidos y asesinatos, cerrar filas para que se desmantelen los narco-laboratorios y para reconocer a los buenos servidores públicos, obviamente la panista también expresó que se debe cerrar filas para señalar y obligar a pagar a los malos servidores públicos. Convocar a cerrar filas con un gobernador violentador de las leyes no se vale.

no se trata de un nacionalismo charro o un falso nacionalismo, Kenia les soltó que más bien que mayor soberanía que tu hijo salga y regrese vivo, que tu como mujer salgas y regreses sana y salva, que un joven no sea capturado por el narco y obligado a trabajarles, que esa es la soberanía que los políticos en México debemos exigir, recalcó en su tradicional conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

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Kenia López también se refirió a la soberanía que la Presidenta Sheinbaum se queja del gobierno de Trump, y que, en Morena se ha vuelto el discurso de la militancia para defender las acusaciones contra Rocha Moya. Este debió haber sido detenido, pero han buscado pretextos, para evitar poner al este político, y los otros 10 acusados por la justicia estadunidense.

Y aprovechó Kenia para definir que la soberanía es que tu vida esté protegida, que tu familia este resguardada, que tengas la posibilidad de tener un negocio, generar empleo y salir adelante, esa es la soberanía que México necesita, lo otro, con todo respeto me parece solamente un discurso que yo creo que México ya no quiere. Lo que México quiere es seguridad, es estar a salvo y estar en paz.

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Las acusaciones de Estados Unidos sobre el apoyo de Los Chapitos durante la campaña de Rubén Rocha Moya para gobernador de Sinaloa reviven las denuncias realizadas desde 2021 por la oposición en el estado.

Las cuales se desestimaron por el Tribunal Electoral local, en proyectos elaborado por la hermana de Enrique Inzunza, quien sería secretario de Gobierno de Rocha.

A pesar de que hay al menos 40 denuncias por intervención del crimen organizado, intimidación y Rubén Rocha Moya no se revisó por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

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El vocero de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar no solicitará licencia son rumores insostenibles. No seguirá los pasos de Rubén Rocha, y lo señaló ante legisladores y alcaldes de esa entidad. La reunión no es para solicitar licencia al cargo, pues es una reunión pactada con semanas de anticipación.

Solo se habla de temas locales que nada tienen que ver con hechos de otras entidades del país.

El replanteamiento en las estrategias de campaña es obligado y la necesidad de perfiles adecuados, sin relaciones peligrosas, ya no es solo una aspiración sino una necesidad en todos los partidos, pero de modo fundamental en Morena. Y eso debe suceder en Baja California, así como en otras entidades de la República.

En Baja California, cada día aumentan las voces que advierten de no cometer el error de postular candidaturas que luego tengan que estar litigando y defendiéndose.

Por ello es por lo que avanzan perfiles como el de la diputada, ahora con licencia, Evangelina Moreno, ya que garantiza competitividad, trabajo en territorio, pero también la certeza de que podrá viajar a Estados Unidos en cualquier momento y que, por lo demás, tiene una buena relación con los sectores empresariales de un lado y de otro de la frontera.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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Los Bazucazos de Ubaldo Díaz