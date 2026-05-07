Expediente Irán: Una hoja para terminar la guerra

Valeria López Vela. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Aún en la era de la Inteligencia Artificial, las guerras también se pelean en papel. A veces basta una sola hoja para estabilizar una región más que una oleada de misiles: un texto mínimo que no resuelve el conflicto, pero cambia el cálculo y los costos de todos. Eso es lo que asoma hoy.

Axios reporta un memorando preliminar entre Estados Unidos e Irán -14 puntos, con una respuesta esperada en horas- que abriría una ventana de 30 días para negociar “la letra chiquita”. La cuestión no es si ya viene la paz; es qué parte de la guerra se intenta congelar y qué parte se deja intacta. Nada está cerrado, pero sería el punto más cercano desde que empezó este ciclo.

Ese formato -una página- no es un detalle menor. Es un reconocimiento tácito de que el conflicto llegó a un punto de quiebre: o una escalada militar de dimensiones difíciles de controlar, o un desgaste prolongado, sin salida y sin ganancias para nadie.

En el borrador descrito por Reuters aparecen los trueques típicos de la estabilización: moratoria iraní al enriquecimiento, alivio de sanciones y liberación de fondos congelados, y un levantamiento gradual de restricciones al tránsito por Ormuz, con una cláusula de reversa: si el proceso fracasa, EU se reserva volver a la opción militar.

El problema es que una hoja no borra las causas de la guerra. El arreglo desplaza el frente cinético al frente de verificación. ¿Qué cuenta como cumplimiento de una moratoria nuclear? ¿Qué se entiende por levantamiento de restricciones marítimas? ¿Quién certifica, en tiempo real, que la coerción sobre el estrecho bajó de intensidad y no solo cambió de forma?

Si el acuerdo es una hoja, la disputa por la narrativa no se queda fuera. Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní y figura central del frente negociador, publicó un tuit para disputar la interpretación antes de que exista una respuesta formal: Operation Trust Me Bro failed.

Ese post no vale por su ironía, sino por su función: elevar el costo político de decir sí en 48 horas. Si el memo avanza, Teherán necesitará entrar a la negociación sin parecer derrotado; blindar la narrativa doméstica antes de cualquier concesión. En esta fase, la primera línea no es militar; es epistemológica: quién define qué fue éxito y qué fue fracaso.

Por eso conviene leer el anuncio como un intento de convertir el cuello de botella en moneda negociable. Mientras Ormuz siga siendo un instrumento de presión, cualquier paz será reversible. Hoy estamos ante una técnica de contención: una tregua procedimental, de calendario corto, diseñada para evitar que el estrecho se convierta en un cierre de facto permanente y que el conflicto se regionalice por costos.

Lo que importa

Que al tuit le sigan hechos: ¿baja el bloqueo de facto o sólo cambia de forma?

Lo que distrae

Leer el tuit como el fin de la negociación.