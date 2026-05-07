Si México no combate al narco, lo hará EU

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Tan pronto y con la contundencia que se esperaba, tras la advertencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum de que no permitirá que ningún gobierno extranjero diga a México cómo debe gobernar, con su directa alusión al de Estados Unidos; su homólogo Donald Trump advirtió que, si el Gobierno de México no cumple con atacar el tráfico terrestre de drogas y a los cárteles, lo hará su país, señaló desde la Casa Blanca, rodeado de militares.

Reconoció que el narcotráfico por vía marítima ha disminuido en un 97 por ciento y que “ahora hemos comenzado la fase terrestre, que es mucho más sencilla”; al comparar lo que su país ha hecho con los bombardeos contra las narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que presuntamente trasladaban drogas a su país.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos, en la que le informó que “la Fiscalía General de la República no encontró pruebas para detener a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a otros nueve mexicanos más, solicitados por tráfico de drogas”, informó la Presidenta ayer en su mañanera.

Dijo que lo que su gobierno le pide al Departamento de Justicia de Estados Unidos es que mande pruebas e informe cuáles tienen, y volvió a cuestionar al Departamento de Justicia por las que la Fiscalía General de ese país presentó en la Corte del Sur de Nueva York, las cuales, dijo, consisten en fotografías, unas hojas de papel con montos de presuntos sobornos por parte de autoridades de Sinaloa y las críticas que ella ha recibido por este caso.

Ejemplificó: “Dicen que si la Presidenta no entrega a Rocha no va a haber Tratado de Libre Comercio, que debería detener a todos los corruptos del país, que eso le toca a la Fiscalía, no a ella, y que, si ordenó al secretario de Seguridad que no hiciera investigaciones, ¿de dónde sacan eso?”.

En medio del enrarecido clima que priva en los tres países firmantes del T-MEC y las dudas acerca de su vigencia, hoy se inicia en Canadá la reunión bilateral México-Canadá, del que forma parte Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Tump, repite que tal vez debe ser cancelado.

¿De cuándo a acá, un legislador integrante de la Comisión Permanente tiene que ser “convocado” a sesión, cuando siendo integrante de ésta es obligatorio? Ésa fue la explicación del líder del Senado y presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, para justificar la ausencia del senador Enrique Inzunza, uno de los 10 acusados de vínculos con el Cártel de Sinaloa, que se niega a solicitar licencia.