CSP a Trump: “Sí actuamos contra el narco” 

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En un tono mesurado, la Presidenta Claudia Sheinbaum le respondió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que su gobierno sí está actuando contra el narcotráfico. Enumeró algunas de las acciones emprendidas para desmantelar narcolaboratorios y destacó que el diálogo conjunto ha tenido resultados en el marco del respeto mutuo y que “lo que no queremos es que se rompa la confianza mutua”, tras recientes diferendos.

Sin referirse a la acusación que el Departamento de Justicia de ese país presentó ante la Corte del Sur de Nueva York, contra el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y nueve personas por vínculos con el cártel de ese estado, dijo que la postura que ha tenido hasta ahora es porque el Tratado de Extradición entre ambos países es de confianza mutua y colaboración; tiene que ver con que envíen pruebas, lo que, hasta ahora, no ha hecho, e insistió en que “nosotros no protegemos a nadie”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Reunida horas después en Palacio Nacional con diputados y senadores de su partido, PT y PVEM, la mandataria los llamó a cerrar filas, recorrer el país, defender la soberanía nacional, explicar la importancia de la independencia nacional, lo que está pasando y el alcance de la lucha para mantener la independencia y los principios.

Por primera vez desde que se denunció la narcoelección de 2021 de Rubén Rocha, legisladores locales, federales y alcaldes en Sinaloa, el nombre del entonces gobernador, el expriista Quirino Ordaz Coppel —desde entonces embajador de México en España—, fue incluido en una lista de 55 personas, “por entregar el estado a La Chapiza”, lo que le valió ese cargo diplomático el sexenio pasado.

En esa denuncia, presentada en la Fiscalía General de la República en la CDMX por integrantes de la asociación civil Defensorxs, que incluye a exdiputados locales y federales, exalcaldes y a Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía del gobierno que encabezaba Rubén Rocha, se revelan amenazas, agresiones y hasta desapariciones del personal electoral y representantes de partidos opositores.

Ayer, la Presidenta Sheinbaum insistió en que, desde su punto de vista, el gobernador con licencia de Sinaloa “no puede ser detenido únicamente por las acusaciones de Estados Unidos, porque el sistema penal mexicano exige pruebas y órdenes judiciales sustentadas”.

Con una reducción de 25 puntos base a su tasa de interés de referencia, que quedó en 6.50, el Banco de México cerró el ciclo de 15 recortes, iniciado en marzo de 2024, por la contracción de la economía, que en el primer trimestre del año registró una contracción de 0.8 por ciento.