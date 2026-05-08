Expediente Irán El toquecito y la tregua

Valeria López Vela. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Ayer, en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos e Irán intercambiaron fuego en el episodio más serio desde la tregua del 7 de abril, pero con una diferencia importante: ninguna de las partes acepta la versión contraria, y casi nada es verificable en tiempo real.

La versión de Washington es operativa y lineal. El Centcom afirmó que, durante el tránsito de tres destructores estadounidenses por Ormuz hacia el Golfo de Omán, Irán lanzó múltiples misiles, drones y lanchas pequeñas; que ningún activo de EU fue impactado; y que la respuesta consistió en golpes defensivos contra instalaciones militares iraníes: sitios de lanzamiento de misiles y drones, nodos de mando y control, y nodos de ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento).

La versión de Teherán invierte la causalidad y el encuadre. Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto al fuego con nuevos ataques en contra de un tanquero iraní que salía de aguas cercanas a Jask, contra otro buque que entraba al estrecho cerca de Fuyaira, y con golpes a zonas civiles (Bandar Jamir, Sirik y la isla de Qeshm), supuestamente con apoyo de algunos países de la región. Además, la televisión estatal iraní aseguró que unidades enemigas en Ormuz fueron alcanzadas por misiles, sufrieron daños y se replegaron.

En medio del choque de relatos, Trump eligió una palabra: love tap. Un toquecito, dijo, sin ruptura del alto al fuego. Esa minimización cumple tres funciones.

Primero, administrar el nivel de escalamiento: nombrarlo como ruptura, empuja a la siguiente fase; llamarlo incidente, reserva el control del tempo y del tipo de blancos.

Segundo, proteger la negociación sin admitir debilidad: reconocer públicamente la ruptura sube el costo de volver a sentarse a negociar desde cero; llamarlo toquecito mantiene abierta la puerta y reduce el incentivo a probar fuerza con otra salva.

Tercero, sostener el marco de tregua mientras la coerción sigue; así, se puede tener un alto al fuego y, al mismo tiempo, bloqueo, interdicción y castigos puntuales.

Pero, llamarle toquecito no lo vuelve barato. Si el episodio implicó, especulemos, de 6 a 10 interceptores grandes, eso costó decenas de millones de dólares; si fueron de 20 a 30, el costo sube a cientos de millones, esto sin sumar horas de vuelo, desgaste del despliegue y la factura logística de sostener buques y aeronaves en teatro.

Y si el daño físico hubiera sido nulo, el costo macro -el que Irán busca activar- lo pagó el mercado: Reuters reportó que, tras la reanudación de hostilidades, el WTI subió 2.58% (unos 2.45 dólares) hasta 97.26 por barril. Estos números son una aproximación pero sirven para dimensionar que un toquecito puede costar más por lo que impacta que por lo que destruye.

Lo que importa: la única paz que cuenta es la que baja el costo y la incertidumbre.

Lo que distrae: la grandilocuencia que hace ruido, pero no mueve indicadores.