INE, democracia, eje de negociación del T-MEC

La creciente presión sobre el Instituto Nacional Electoral, la andanada de quejas de todo tipo de proveedores que acusan de “compras a modo” a la administración de Guadalupe Taddei, ya no sólo es un asunto mercantil o de presunta corrupción, pues dichas quejas llegan con “fuego amigo” federal: se trata esencialmente de una ruptura del grupo gobernante entre el “morenismo duro” de Andrés Manuel López, que afanosamente busca regresar al modelo de partido hegemónico del siglo pasado y los “moderados”, que pretenden un equilibrio electoral que permita rotación de élites, disenso institucional y preservar el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

Previo a la firma de lo que fue el TLC en 1992, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se comprometió ante la comunidad internacional a través de Estados Unidos, entonces presidido por George W. Bush, de generar un marco de democracia creíble y visible, así fuera bipartidista. Las acusaciones masivas de fraude electoral que marcaron el arribo de Salinas de Gortari al poder fue un gran obstáculo para que el equipo de negociadores de Jaime Serra Puche y Herminio Blanco lograse un modelo de integración económica de América del Norte.

Pero la irrupción de Morena dislocó los engranajes de democracia y economía. Actualmente diversos observatorios y prestigiadas entidades de análisis político mundial —como Varieties of Democracy (V-Dem) y openDemocracy— han documentado el desmantelamiento de los pilares democráticos en México desde el sexenio pasado: la sustitución a conveniencia de magistrados de la Suprema Corte de Justicia, la irregular elección de juzgadores mediante tómbolas y acordeones, el amedrentamiento y compra de legisladores para controlar al Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo y la sobrerrepresentación de Morena y partidos satélites en el Poder Legislativo con igual tipo de argucias. Tales eventos que no son desconocidos para el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnik… como tampoco pasaron para su jefe, Donald Trump, incluyendo los intentos de Presidencia de regresar al INE a su condición de Comisión Federal de Vigilancia Electoral, que existió entre 1946 y 1973.

Los riesgos del retroceso democrático son visibles. La representación comercial del vecino país, la USTR que lleva Jamieson Greer, expuso el riesgo que como barrera no arancelaria tiene un Poder Judicial proclive al Gobierno en disputas fiscales, mercantiles, laborales, ambientales y civiles contra empresas, organizaciones civiles y particulares, nacionales y/o extranjeros.

Por su parte, la Inversión Bruta Fija lleva 14 meses continuos de contracción en nuestro país, lo que explica la tendencia hacia una recesión que marcó el PIB al primer trimestre de 2026… y no sólo por la política comercial trumpista, sino principalmente al cambio drástico de las normas de gobernanza y gobernabilidad internas, así como a las dudas en torno a la imparcialidad y credibilidad del INE.

Como ha alertado el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, el sometimiento del INE a la voluntad del Poder Ejecutivo pueden llevar a que las elecciones del 2027 sean las últimas elecciones libres que veamos.

Así, la real independencia del árbitro electoral es la pieza de ensamble para un acuerdo comercial que, dicho sea de paso, está cuestionado por la negativa del Gobierno mexicano a extraditar a la primera tanda de narcopolíticos que reclama el Departamento de Justicia americano.

Demanda por transa a Gold Data. Aquí ya le conté que peligra el gran plan de conexión de fibra óptica desde la CDMX, Bajío, Norteamérica y Europa, por las prácticas antiéticas y tramposas de la compañía Gold Data —que dirige Renato Tradardi desde Miami—, encargada de hacer el tendido terrestre de cable y conectar al programa global Manta.

Gold Data dejó de pagar desde el año pasado a sus proveedores de obra civil y colocación funcional de fibra óptica, que se enlazaría con el cable submarino que tiende Liberty Networks… y ya le cayó una primera de varias demandas por incumplimiento de pagó, que se presentó a principios de abril para juicio oral mercantil.

Aunque hasta el momento la Comisión Reguladora a cargo de Norma Solano se hace como la que no entiende qué sucede, Gold Data es una compañía de dudoso proceder, aun contando con la concesión de Carrier en México, aunque no tenga oficinas locales y sean conocidas su prácticas de compras de voluntades de los gobernantes de municipios mexiquenses a través de un personaje de nombre Fernando Barajas Trujillo ha ensuciado un proyecto que debería destacar por las buenas prácticas corporativas y una ejecución técnica sin tache.

Pero lejos de enderezar el rumbo y cumplir con uno de los proyectos de conectividad digital más importantes del mundo, Data Gold realiza también prácticas equivalentes a “fraude procesal”, para torcer a su favor la voluntad de diversos jueces mexicanos.

Fundación Varkey premia Escuela Talentos Azteca. El modelo aplicado de educación activa de Fundación Azteca, que dirige Ninfa Salinas, fue objeto de uno de los galardones mas importantes a nivel mundial, el Global School Prize, que efectúa año con año la Fundación Varkey de Sunny Varkey: la escuela de Fundación Azteca en Guanajuato fue seleccionada como una de las 50 mejores escuelas del mundo —en la categoría Character Andd Values- del mundo—, entre más de 3,000 postulaciones de más de 100 países.

Este reconocimiento posiciona a la escuela como un referente internacional de cómo la educación pública, basada en valores, disciplina y carácter, puede cambiar realidades de sus 300 estudiantes de alto desempeño, provenientes de primarias públicas que incorpora el Modelo Educativo de Fundación Azteca, para integrar la formación del carácter en cada clase en torno al trabajo constante, el esfuerzo y el carácter, junto con habilidades en talleres, tecnología, inglés y enfoque STEAM, para formar jóvenes con criterio, libertad y liderazgo.

Por fin, dos slots, dos, para el AICM. Ayer en el Diario Oficial de la Federación, la Agencia Federal de Avición Civil que dirige el General Emilio Avendaño oficializó la liberación de dos slots (posiciones-horario) para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en respuesta a las mejoras en la Terminal Uno y Dos, la nueva calle de rodaje Delta Uno y arreglo de plataformas que ejecuta la administración aeroportuaria del Almirante José Padilla.

Se cumple también uno de los compromisos de México ante Estados Unidos para que en dos meses se levanten la restricciones de vuelos desde el AICM y el AIFA hacia aquel país.

Y será muy interesante conocer el mecanismo con que restituyan los slots a las aerolíneas estadounidenses y nacionales.

Ooootra vez truena megacompra de medicinas. Ya se lo habíamos dicho. No jaló. El jueves se suspendió el calendario de convocado por el subsecretario Eduardo Clark para la megacompra consolidada 2027-2028 al no lograrse los “descuentazos” con todo y financiamiento que pide el sector salud público. Por ello este lunes se espera se realice oootraaa convocatoria para establecer un nuevo calendario… mientras que a los laboratorios internacionales se le han exigido -bajo coacción comercial- descuentos que no puede cumplir para medicamentos de patente y especialidades.

El detalle es relevante y preocupante. Ya le cuento.