Que no está escondido el que se esconde…

…Que sólo está evitando un espectáculo… Eso es lo que dice el senador por Sinaloa, Enrique Inzunza. Dijo, textual, en sus redes sociales: “Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente. La razón: no le ofreceré ocasión a personeros de la derecha conservadora, de que, so pretexto, hagan de la sesión un espectáculo indigno del recinto parlamentario del @senadomexicano, como acostumbran.

Estoy en mi tierra, a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros: el pueblo de Sinaloa”. ¿Rectitud? Rectitud sería que se separara del cargo y enfrente las acusaciones que se le imputan sin fuero, poniéndose a disposición de las instituciones de justicia para que se deslinden responsabilidades… ésa sería rectitud. Y si no está escondido, mínimo que haga un mensaje en video, pero pensándolo bien, mejor no… ya ven que el último que hizo del que se tiene memoria es uno que por más que queramos, no hay forma de “desver”.

Que envíen pruebas… Dijo la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en respuesta a las declaraciones hechas por el fiscal de Estados Unidos. Y es que, si nos ponemos del lado de la realidad, lo que dijo doña Clau tiene mucha razón, y es que ella afirmó en su conferencia matutina que México ha extraditado a cerca de 90 criminales y que el vecino país no le ha enviado a nadie de los que ha pedido México, por ejemplo, habló de cuatro personas vinculadas al tema del huachicol, y por lo menos dos personas vinculadas al caso de Ayotzinapa. Recordemos que dentro de las cosas que hoy reprocha la Presidenta es que haya reciprocidad, por ejemplo, hay por lo menos un exgobernador que también está siendo requerido por la justicia mexicana, y sobre quien pesan acusaciones y sentencia firmes en su contra, y nada que lo mandan, por el contrario, ahí andan paseándose como si no tuvieran nada que deber. Nada que en una de ésas sí hacen intercambio de barajitas.

Sobre la grilla en Nuevo León lo que se asoma no es más que un cúmulo de acciones estratégicas y unas no tanto. Por ejemplo, bien por el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, que hace aproximadamente tres días pidió licencia a su cargo, pero en las letras chiquitas decía que, a partir de junio, acción que le dio nota y posicionamiento, no sólo le ganó a los demás, también demostró inteligencia en su war room. Le siguió Tatiana Clouthier, con la renuncia al Instituto de Mexicanos en el Exterior, con lo que se suma a su compañero de partido, en lo que a recorrer el estado se trata. Por el lado de los naranjosos, vemos a un Mike Flores siendo un muy buen jinete de caballo, prendiendo carbón, haciendo carne asada y presumiendo vida de rancho; sin embargo, así que tu digas presumiendo mucha chamba, pues no. Y Adrián de la Garza sin poder quitarse el uniforme de policía, por lo que cada tema que trata, lo trata como tal, aunque su equipo lo quiera ciudadanizar. Por lo pronto, ahí la llevan los suspirantes al gobierno de Nuevo León, cada uno haciendo su luchita, aunque unos con más inteligencia que otros.

Le robaron seis mil pesotes a la diputada Armendáriz, esto según sus propios dichos en la plataforma X, @PatyArmendariz: “Voy a pasar una iniciativa donde cualquier proveedor de servicios y bienes por aplicación tenga forzosamente un teléfono de servicio al cliente. @UberEats me acaba de robar 6000 cargados a mi tarjeta porque nunca pude hablar con alguien que me resolviera ese cargo injusto”. ¿Qué se siente que le hagan lo que le hacen a diario a cualquier mexicano de a pie? Gacho, ¿verdad? Pues ojalá los diputados escuchen más al pueblo y no sólo cuando ellos resultan afectados por alguna injusticia en una de las tantísimas aplicaciones que existen para otorgar algún servicio, porque de ser así, sin duda viviríamos en un México muy diferente. Qué malo por ella, pero qué bueno, pa’ que vea lo que se siente.

La que se operó con dinero de los guanajuatenses fue la diputada local morenista Hades Berenice Aguilar Castillo. Resulta que, según lo que se comenta, a la legisladora la pescaron con un supuesto pago por más de 26 mil pesos con cargo al Congreso, y con lo cual cubrió una cirugía plástica en un hospital privado de Guadalajara. Total, que, cuando no es una cosa es otra, y aunque no se ha confirmado del todo la veracidad de la información, lo cierto es que a la diputada ya la traen en boca de todos. Bien dicen que cuando el río suena, es porque agua lleva. ¿O no?

La última…

Llamada a la unidad nacional y en defensa de la soberanía nacional fue lo que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum en la reunión a la que convocó a diputados y senadores de su partido y aliados el día de ayer en Palacio Nacional. Aunque también sirvió para que algunos mostraran su animadversión a los medios, otros sí se mostraron muy sonrientes. De cualquier forma, todos cerraron filas en torno a la mera jefa política del país. ¿Qué tal?

… y nos vamos.