El presidente estadunidense no se cansa de Amenazar

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

A pesar de que la guerra en Irán crea una situación de incertidumbre económica, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) se decidió por el lado optimista y decidió reducir la tasa básica de interés.

El recorte es reducido, de 25 puntos base para ubicarla en 6.50%, pero resulta importante en este ambiente volátil. De hecho en su comunicado, Banxico reconoció que la guerra entre EU e Irán plantea retos para la inflación en nuestro país.

No hubo acuerdo entre los integrantes de la Junta de Gobierno. Al menos dos de los cuatro subgobernadores, Jonathan Heath y Galia Borja, votaron en contra, pues propusieron dejar la tasa de interés sin cambios en 6.75%. La decisión fue aprobada por mayoría de tres votos contra dos. Votaron a favor la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y los subgobernadores Gabriel Cuadra y Omar Mejía Castelazo.

En tanto, la gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, recordó que ya había advertido que el ciclo de recortes del Banxico llegaría a su fin este año.

Fuera de la incertidumbre derivada de sucesos fuera de la frontera nacional, el cuerpo directivo del Banco de México tomó en cuenta un contexto en el que la inflación en México desaceleró en abril, por lo cual decidió aplicar éste, que será el último recorte a la tasa de interés de 2026.

“Hacia delante la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual. Asimismo, juzgó apropiado realizar un recorte adicional a la tasa de referencia y con esto concluir el ciclo iniciado en marzo de 2024. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario”, apuntó Banxico en su comunicado.

+++ La amenaza está latente, el presidente Donald Trump amagó que si las autoridades mexicanas no hacen su papel, lo haremos nosotros, dijo.

Todo indica que las acusaciones contra gobernadores se encuentran desatada, después que Estados Unidos pidió la extradición de Rubén Rocha Moya y otras nueve personas vinculadas al partido Morena.

Parece ser que solamente se necesitaba encender un cerillo, para que la pólvora se esparciera por todo el país.

Y antes de que inicie el año electoral, los partidos buscan la pepena de gobernadores acusados de diversos ilícitos e incluso otros más vinculados al lavado de dinero y relaciones con los grupos delincuenciales.

Hasta el momento no hay uno solo de ellos que sea señalado como partícipe de los cárteles de la droga, pero sí de omisiones y vinculaciones con los mismos, pero hay otros que suman varios delitos que, presuntamente han cometido.

El ex gobernador de Colima, Ignacio Peralta, fue vinculado a proceso por los delitos de peculado y su ilícito de atribuciones y facultades. No obstante que el juicio lo va llevar en a calle, los funcionarios de la Fiscalía intentará llevarlo a una prisión, pues dice que el peculado cometido por éste está más que probado.

Y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar llamo, con carácter urgente, a una reunión en Palacio de gobierno a los diputados locales y federales, senadores, y alcaldes, obviamente todos de Morena.

Es la crisis que desataron las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra narco-políticos de Morena y narco-gobernadores.

La petición al gobierno de México de una captura preventiva con fines de extradición a estados Unidos, del gobernador de Sinaloa, hoy con licencia, Rubén Rocha, encendió los focos rojos en Palacio nacional y se ha extendido a los 22 estados que gobiernan, entre ellos Tamaulipas, Sonora, Michoacán y Quintana Roo.

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El senador priista Manuel Añorve Baños, afirmó que Morena evade la rendición de cuentas frente a diversos señalamientos de corrupción y mal manejo en el gobierno, por lo que exigió transparencia y comparecencias ante el Senado de la República.

El caso de SEGALMEX, donde se reporta un desfalco de 15 mil millones de pesos, así como señalamientos directos entre involucrados; situación que, dijo Añorve, exige una investigación a fondo y responsabilidades claras.

Asimismo, cuestionó hechos recientes relacionados con infraestructura y proyectos federales, entre ellos un accidente ferroviario con saldo de 14 personas fallecidas y más de 100 heridas, además de denuncias sobre presuntos actos de corrupción en obras estratégicas.

El guerrerense dice que existe la necesidad de explicación por parte de exfuncionarios y actuales integrantes del gobierno sobre su actuación en temas como el manejo de recursos públicos, proyectos de infraestructura y decisiones en materia de salud; ámbito en el que refirió el impacto de la pandemia con más de 800 mil fallecimientos.

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