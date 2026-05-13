Chuza en deudas estatales y Sonora

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El peso de las deudas públicas de los 32 estados del país —abultadas hasta casi 730 mil millones de pesos— enfrenta un factor adicional de riesgo tras la solicitud de detención y extradición de políticos y mandos policiales de Sinaloa: una mayor atención de parte de las agencias calificadoras a las cuentas estatales que hasta marzo pasado fueron condescendientes… y que se visualicen problemas de deudas contingentes en entidades como Sonora que gobierna el morenista Alfonso Durazo.

Tanto la agencia Moody’s, que aquí dirige Carlos Díaz, y S&P local a cargo de Eduardo González, colocaron en observación especial negativa a la deuda de 17.2 mil millones de pesos tras las acusaciones del fiscal estadounidense Jay Clayton que podrían extenderse hacia empresas proveedoras del gobierno que resulten imputadas por presunto lavado de dinero proveniente de actividades catalogadas de narcoterrorismo.

En el caso de Sonora, la octava entidad con la mayor deuda subnacional (unos 28 mil millones de pesos), sorprendió el año pasado con calificaciones positivas y perspectiva estable tanto de parte de Moody’s y Fitch Rating —que lleva aquí Carlos Fiorillo— bajo los argumentos de la capacidad de pago derivada de las aportaciones federales hacia fideicomisos para el pago de principal e intereses y la expectativa de mejora de ingresos operativos gubernamentales, aunque alertando sobre la presión de deuda del Gobierno federal (calificada con perspectiva negativa por S&P) y la exigencia sonorense de liquidez de corto plazo.

Lo que quizá no supieron en su momento los analistas de crédito es el pleito que el gobierno estatal sostuvo desde 2012 con una importante empresa de telecomunicaciones… y que perdió el pasado 14 de noviembre de 2025 en el amparo indirecto 197/2023 conforme a la sentencia de la magistrada Yanitt Quiroz Vanegas.

La sentencia firme y definitiva obliga al titular del ejecutivo sonorense, al secretario de Hacienda estatal, Carlos Hernández, y a la directora de contabilidad estatal, Ilse Alejandra Flores, a reconocer dicho pasivo, los intereses generados… e inscribir la cuenta en la lista de proveedores para pagar a la brevedad.

Se trata del primer deudor estatal en esta circunstancia de registrar los adeudos generados en gestiones anteriores y en la suya misma.

La presión en la administración de Sonora es alta pues ésta proyecta gastar 92.6 mil millones de pesos (aumento de 3.78%), contratar deuda adicional por cinco mil 400 millones de pesos, al tiempo de reducir en unos dos mil millones de pesos en el pago de deuda a partir de refinanciar sus pasivos.

Un escenario negativo es que Sonora se convierta en la primera entidad que tenga que declararse en moratoria ante la mayor cautela de las calificadoras… y, con ello, desencadenar eventos de renegociación contingente de diversos estados que invirtieron sus tesorerías en fondos que no cumplieron sus objetivos de retorno.

Obviamente tal escenario resultaría negativo para las aspiraciones políticas de los jefes morenistas hacia 2027.

Todos atentos.

Universidad de la Libertad, No. Uno en México. La nueva es que la Universidad de la Libertad, que dirige Jorge Díaz Cuervo, fue reconocida por segundo año consecutivo en el World University Rankings for Innovation (WURI). En la edición 2026, la institución alcanzó el lugar 276 global, mejorando su posición con respecto al año 2025 y manteniéndose como la más innovadora y de mayor profundidad académica en México y la quinta más relevante en América Latina.

Este logro del modelo educativo de Grupo Salinas tiene mayor mérito si se considera el crecimiento del propio ranking, el cual para 2026 contó con la participación de 1,927 universidades y se evaluaron más de 13 mil casos y programas de innovación en 24 categorías distintas.

La agrupación que encabeza Ricardo Salinas Pliego, sumó este reconocimiento al que obtuvo la semana pasada la Escuela de Talentos Guanajuato de Fundación Azteca al ser reconocida entre las 10 mejores del mundo y el primer lugar en la categoría de formación de carácter conforme al premio Global Schools Prize de la Fundación Varkey.

Conocer, aprender y crecer en libertad.

Congreso Inmobiliario, mucho más que concreto. Cuando un congreso inmobiliario logra reunir en un mismo escenario a funcionarios federales, bancos, hipotecarias, desarrolladores y fondos de inversión, el evento deja de ser solamente una reunión de negocios. Eso es lo que empieza a ocurrir con la Liga Inmobiliaria, el proyecto encabezado por Horacio Urbano, cuyo Capítulo 3 se celebra hoy en la Ciudad de México. Más que una sucesión de conferencias, el programa envía el mensaje de que el mercado busca cómo sostener el acceso a la vivienda en un entorno donde el precio del suelo, los costos de construcción y el financiamiento siguen elevando su valor mucho más rápido que los ingresos de buena parte de la población.

Una señal política positiva es la presencia de funcionarios, lo cual muestra que el Gobierno entiende que el déficit de vivienda y la presión urbana no pueden resolverse sin la participación del sector privado, especialmente en la CDMX donde la gentrificación, rentas, movilidad, densificación y desarrollo vertical son discusión política y pública cotidiana.

Y ahí la mayor aportación de Horacio Urbano y la Liga Inmobiliaria: convertir una industria tradicionalmente técnica y fragmentada en una conversación más amplia sobre ciudad, financiamiento y futuro citadino.

Apagones mundialistas. ¿No lo cree? No lo dude. Serían cortesía del recorte de pensiones a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Ya le cuento.