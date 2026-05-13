En Educación, México tiene muy malos resultados

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Nos comenta un especialista que prueba PISA 2022, México quedó como el tercer país con los peores resultados de la OCDE en Matemáticas y Comprensión Lectora, y el de peores resultados absolutos en Ciencias.

En el ranking mundial, el país se posiciona cerca del lugar 57; dos de cada tres estudiantes mexicanos no alcanzan el nivel mínimo de aprendizaje en Matemáticas. No en álgebra avanzada: en matemáticas básicas. Y con ese currículum, la SEP propone recortarles el ciclo.

La Unión Nacional de Padres de Familia advirtió que el ajuste implica que los alumnos pasen 50 días sin clases, el 27 por ciento del mínimo de 185 jornadas que establece la Ley General de Educación. Y que decir de los que como pareja trabajan complicándoles donde dejar a sus hijos.

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Su presidenta, Laura Gurza Morales dijo que México no está para perder clases, estamos para reforzar conocimientos. Luego el maestro del siguiente grado tiene que regresar a enseñar lo que no alcanzaron a ver.

Los padres de familia ya bastante tienen con pagar útiles y cuotas “voluntarias” para que encima les digan que sus hijos necesitan vacaciones para ver a Messi patear un balón.

En tanto la CNTE anunció huelga nacional a partir del 11 de junio durante el Mundial, con plantones frente al Fan Fest oficial de la FIFA en el Zócalo capitalino. La Sección 22, además, mantiene la amenaza de boicotear el Mundial 2026, incluyendo la inauguración en la Ciudad de México, si el gobierno de Claudia Sheinbaum no atiende sus demandas laborales.

La Sección 22 lo resumió con precisión quirúrgica: “la educación no puede decidirse desde escritorios ni pensando en negocios y espectáculos como el Mundial 2026. Y aunque pocas veces esta columna coindice con el magisterio disidente, en esto llevan razón de sobra.

Delgado, exdirigente de Morena, aprendió bien que en la política todo se justifica con un eufemismo. Cuando se trata de mover el calendario al ritmo del mercado y el espectáculo, la velocidad es olímpica. Para resolver el rezago educativo de dos décadas, en cambio, siempre habrá tiempo… pero después del codiciado Mundial.

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Las encuestas en Guerrero para el partido oficial, no se mueven desde el año pasado, sigue como lideresa la senadora de Morena, Beatriz Mojica.

Si bien el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora, Evelyn Salgado, recibió candados de nepotismo por reglamente de su partido Morena, los números de las encuestadoras la sitúan en segundo lugar, con 27% debajo de Beatriz Mojica 37%. El resto de aspirantes una marcada desventaja.

Guerrero vive en medio del conflicto sociales, la violencia tiene un alto grado de aceptación, al grupo de los “ardillos”, lo han consecuentado, asesinan a kuchas personas y los gobiernos federal y Estatal hacen muy poco para frenarlo, Hace dos días los militares se retiraron para evitar la matanza, dejando a la población a merced de los malandros.

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La senadora priista Cynthia López Castro asume posiciones de “porra”, ayer fue a espiar a la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, cuando regresaba de hacer una visita a niños de un colegio publico, le gritaba que porque regresaba de Polanco, lo cual era una mentira, le ponía el Cel frente a sus camiones, pero al delegada no quiso responder nada a ese violento legislador que debería estar en el Senado trabajando a esas horas.

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El senador Mario Vázquez asegura que sigue siendo un desastre el caso Rubén Rocha Moya por las acusaciones que lo ligan a la delincuencia organizada y que tiene a la población de Sinaloa sumido en la violencia.

“Morena está organizando espectáculos políticos para distraer a la opinión pública, mientras el gobierno de Chihuahua enfrenta con responsabilidad uno de los mayores retos del país: la seguridad”, afirmó.

Mario Vázquez sostuvo que los chihuahuenses “estamos orgullosos de nuestra gobernadora, de que combata a la delincuencia y haya desmantelado un laboratorio de narcóticos, que trabaje para Chihuahua y para las familias que todos los días exigen paz, tranquilidad y resultados frente a la violencia”.

En contraste, dijo, que en vez de cuestionar al gobierno de Chihuahua por hacer su trabajo, debería cuestionarse al de Sinaloa, donde el país entero observa una crisis de violencia sin precedentes, mientras Morena protege políticamente a Rocha Moya “ni una sola palabra de Rocha Moya, pudieron decir”,

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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