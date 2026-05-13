Expediente Irán. Estados Unidos y China: el consenso de Ormuz

Valeria López Vela. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La noticia más importante de la guerra con Irán no está sólo en el precio del petróleo ni en la amenaza nuclear sino en una coincidencia inusual: Estados Unidos y China están de acuerdo en que nadie debe imponer peajes al tránsito por el Estrecho de Ormuz.

Según Reuters, el Departamento de Estado afirmó que Marco Rubio y Wang Yi coincidieron en que ningún país u organización debe cobrar peajes para pasar por vías internacionales como Ormuz. China, al mismo tiempo, ha defendido posiciones más cercanas a Irán en otros frentes y ha resistido iniciativas estadounidenses en Naciones Unidas. La coincidencia, por eso, no debe exagerarse. No es alianza; solo es instinto de sistema.

El comercio mundial descansa sobre una ficción indispensable: que ciertas rutas no pertenecen al actor armado más cercano, sino a una regla mínima de navegación. Por eso Estados Unidos y China coinciden. No porque miren igual a Irán, sino porque ambos entienden el precedente. Si Teherán puede cobrar con miedo en Ormuz, otros podrán hacerlo mañana en Malaca, Bab el-Mandeb, el Mar del Sur de China o el Canal de Suez.

Irán no necesita cerrar completamente Ormuz; le basta con volverlo caro, lento, incierto y negociable. Un estrecho puede permanecer formalmente abierto y, al mismo tiempo, dejar de ser plenamente libre. Si cada barco debe calcular escoltas, primas de guerra, riesgo de drones, congestión en fondeaderos y posibilidad de interdicción, la navegación ya no ocurre bajo la lógica ordinaria del comercio, sino bajo una lógica de permiso. Esa es la anexión funcional: apropiarse de las condiciones de paso sin ocupar el territorio; modificar quién decide, en los hechos, cómo se cruza. Y eso cambia las condiciones del mercado global.

El tablero de indicadores que elaboré para seguir la escalada del 4 de mayo lo adelantó con precisión: el mejor discriminador económico no es el Brent aislado, sino la combinación de tránsitos diarios, viabilidad de convoyes, congestión en fondeaderos y precio del riesgo de guerra. Antes de esa escalada, el tránsito por Ormuz ya había caído a 11 o 16 barcos diarios, frente a un promedio histórico cercano a 138. Cuando una vía marítima se mide por convoyes y no por normalidad, el impacto buscado va más allá del precio del crudo: pretende producir una forma de anexión funcional, no del territorio, sino de las condiciones de paso.

Por su parte, Reuters reportó que Irán está ampliando su definición operativa de Ormuz hacia una zona mucho más extensa, desde Jask hasta la isla Siri. Fuentes iraníes hablan de una especie de media luna marítima de control. Este giro es importante pues ya no se trata sólo de amenazar barcos, sino de redefinir espacio.

La coincidencia entre Washington y Beijing deja una advertencia para Teherán. Una cosa es presionar a Estados Unidos. Otra es desafiar al sistema que también alimenta a China. Ormuz muestra ahora el límite: cuando el peaje amenaza a todos, hasta los rivales recuerdan que necesitan la misma puerta abierta.