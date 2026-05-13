Grupo Salinas, ejemplo del sistema educativo mexicano

Julio Pilotzi. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Grupo Salinas vuelve a colocarse en el centro de la conversación educativa global, no por discurso, sino por resultados concretos. Mientras en México continúa el debate sobre el nivel académico, el calendario escolar, la falta de competitividad y los enormes retos estructurales del sistema educativo, el grupo encabezado por Ricardo Salinas Pliego, suma reconocimientos internacionales que validan un modelo basado en innovación, disciplina, tecnología, emprendimiento y formación de carácter.

No se trata de reconocimientos menores ni de premios regionales. En cuestión de días, dos instituciones impulsadas por Ricardo Salinas Pliego fueron colocadas entre las más innovadoras y destacadas del mundo, confirmando que el modelo educativo construido desde hace años por la organización ya trasciende fronteras y comienza a consolidarse como referencia internacional.

La Escuela de Talentos Guanajuato Azteca, impulsada por Fundación Azteca, fue reconocida entre las 10 mejores escuelas del mundo en la edición 2026 del Global Schools Prize de la Fundación Varkey, en Reino Unido, considerado uno de los galardones más importantes a nivel internacional en materia educativa. El reconocimiento adquiere una dimensión aún mayor si se toma en cuenta que participaron más de tres mil postulaciones provenientes de más de 100 países, compitiendo proyectos educativos de todos los continentes. La distinción no solamente reconoce desempeño académico, sino también innovación, impacto social, capacidad de transformación y formación integral de estudiantes. Precisamente ahí es donde el modelo de Fundación Azteca ha llamado la atención internacional: en demostrar que la educación puede convertirse en una herramienta real de movilidad social cuando se combina exigencia académica con formación de valores y liderazgo.

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La Escuela de Talentos Guanajuato Azteca atiende a estudiantes de alto desempeño provenientes de escuelas públicas y trabaja bajo un esquema que incorpora formación de carácter en cada materia, actividad y dinámica escolar. La apuesta no se limita a crear alumnos con buenas calificaciones, sino jóvenes con disciplina, criterio, responsabilidad, visión y capacidad de liderazgo. En momentos donde el debate educativo en México suele concentrarse únicamente en infraestructura, sindicatos o cambios administrativos, el reconocimiento internacional obtenido por Fundación Azteca abre una conversación mucho más profunda: cómo construir generaciones preparadas para competir globalmente en un entorno dominado por la innovación, la tecnología y la Inteligencia Artificial.

Pero el reconocimiento no quedó ahí. En paralelo, la Universidad de la Libertad volvió a consolidarse como una de las instituciones educativas más innovadoras del mundo al ser reconocida por segundo año consecutivo dentro del World University Rankings for Innovation (WURI) 2026. La institución logró posicionarse como la universidad número uno en innovación en México y una de las mejores de América Latina, mejorando incluso su posición global respecto al año anterior. El WURI no evalúa únicamente prestigio académico tradicional. Su enfoque está dirigido a medir innovación real, impacto tecnológico, transformación institucional, emprendimiento, creatividad educativa y capacidad de adaptación al futuro. Es decir, analiza qué universidades realmente están preparando a sus estudiantes para los nuevos desafíos globales.

Y justamente ahí la Universidad de la Libertad destacó de manera sobresaliente. La institución fue reconocida en ocho categorías top 100 relacionadas con innovación curricular, Inteligencia Artificial, experiencia estudiantil, emprendimiento, ética, tecnología, eficiencia institucional y gestión académica. Todo ello dentro de una edición particularmente competida, en la que participaron cerca de dos mil universidades y se analizaron más de 13 mil proyectos de innovación educativa provenientes de distintas regiones del mundo.

El dato resulta especialmente relevante porque demuestra que el modelo impulsado desde Grupo Salinas no se encuentra limitado a un solo nivel educativo. La apuesta abarca desde educación básica hasta educación superior, construyendo un ecosistema formativo enfocado en innovación, liderazgo y desarrollo integral.

Las instituciones impulsadas por Grupo Salinas están construyendo modelos que entienden las nuevas necesidades del mercado laboral y de la sociedad global. La incorporación de Inteligencia Artificial, herramientas tecnológicas, metodologías de innovación y programas de emprendimiento ya no son elementos complementarios: se han convertido en componentes centrales del nuevo paradigma educativo mundial. Y precisamente ahí es donde tanto Fundación Azteca como la Universidad de la Libertad han logrado diferenciarse.

Detrás de ambos proyectos existe además una visión empresarial y social impulsada directamente por Ricardo Salinas Pliego, quien desde hace años ha insistido en la necesidad de apostar por una educación enfocada en generar capacidades reales, pensamiento crítico, liderazgo y libertad individual.

Los resultados comienzan a reflejarse no sólo en México, sino también en escenarios internacionales donde las instituciones educativas son evaluadas bajo estándares globales cada vez más estrictos y competitivos. Mientras muchas universidades y modelos tradicionales enfrentan dificultades para adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales, el ecosistema educativo de Grupo Salinas parece haber entendido con anticipación hacia dónde se dirige el futuro de la educación. Representan también una señal de que México sí puede competir al más alto nivel mundial cuando existe claridad de visión, liderazgo, innovación y compromiso de largo plazo.