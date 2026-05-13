No investiga FGR a Ojeda: CSP

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La Presidenta Claudia Shein-baum declaró en su mañanera que la Fiscalía General de la República no investiga a Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, por la red de contrabando de huachicol porque fue él quien hizo la denuncia, como ahí mismo lo comentara en su momento el extitular de esa dependencia, Alejandro Gertz, aun cuando trascendió que ciertamente hubo un encuentro entre ambos, pero no se presentó entonces denuncia formal.

Ese caso cobró actualidad por el encarcelamiento en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna, quien junto con su hermano vicealmirante Manuel Roberto, preso en el Altiplano mexiquense —sobrinos ambos de Ojeda— tras haber sido detenido en abril en Buenos Aires, al ingresar con pasaporte falso de Guatemala, por lo que se solicitará su extradición, aunque él pide permanecer allá ante el temor de que su vida peligre.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Pocos “ajustes” al calendario escolar, si llegara a haberlos, harán secretarios de Educación de entidades federativas, luego de que el “acuerdo” anunciado por el titular federal de la SEP, Mario Delgado, para adelantar el fin de cursos el 5 de junio, fue echado abajo por el rechazo general que provocó y que parece tiene a éste con un pie fuera de ese cargo.

En su mañanera de ayer, la Presidenta Sheinbaum dijo no tener conocimiento de investigaciones en Estados Unidos contra políticos, gobernadores o actuales funcionarios y que, en caso de que las haya, exigirá pruebas, porque no encubrirá a nadie, pero tampoco actuará fuera del marco constitucional y jurídico.

A su vez, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, insistió en que en los operativos que el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal ha llevado a cabo en Sinaloa desde el inicio del sexenio, “no se detectó alguna conducta ilícita del gobernador”, hoy con licencia, Rubén Rocha, ni hay ninguna investigación en su contra de parte de esa dependencia.

Dirigentes y legisladores de Morena insisten en que la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, sea desaforada y se ejerza acción en su contra, acusada de “atropello a la soberanía” por el caso de la presunta participación de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, que perecieron en accidente carretero.

Si se revisa el caso del homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal entonces, Héctor Melesio Cuén, en 2021, tras la trampa para llevarse a El Mayo a EU, a la que el gobernador Rocha niega haber asistido, las cosas se le complicarán a éste por el burdo montaje que ordenó para hacer creer que fue por despojarlo de su auto.