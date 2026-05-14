Anclar expectativas (1/2)

Hay que distinguir entre presiones inflacionarias e inflación. Las primeras surgen cuando aumentan algunos precios. La segunda cuando aumenta el índice de precios. Los bancos centrales son responsables de la segunda, no de las primeras.

Supongamos tres bienes A, B y C. El precio de A es $10, el de B $20 y el de C $30. Supongamos que hay $60, suficientes para comprar A a $10, B a $20 y C a $30. En vez de un índice de precios (la definición correcta de inflación es el aumento en el índice de precios), utilizaré el precio promedio, $20, de tal manera que hay inflación si el precio promedio aumenta.

Supongamos que aumenta el precio de A de $10 a $15, y que la cantidad de dinero se mantiene en $60, no habiendo dinero suficiente para comprar A a $15, B a $20 y C a $30 (se necesitan $65). Si A se compra a $15 tiene que bajar el precio de B y/o C. Supongamos que baja el de B de $20 a $15, quedando así los precios: A $15, B $15 y C $30. El precio promedio (que hace las veces de índice de precios, con el que se mide la inflación), sigue siendo $20. ¿Hubo inflación (que se define como el aumento en el índice de precios, en este caso el precio promedio)? No, porque el precio promedio se mantuvo en $20. Sí hubo una presión inflacionaria (aumento en el precio de A), pero, dado que la cantidad de dinero se mantuvo en $60, no hubo inflación (no aumentó el precio promedio, que hace las veces del índice de precios).

Se preserva el poder adquisitivo del dinero cuando, con la misma cantidad de dinero, puedes comprar la misma cantidad de los mismos bienes, no necesariamente a los mismos precios, tal y como sucede en el ejemplo. En ambos casos, antes y después de la presión inflacionaria por el aumento en el precio de A, con $60 compras A, B y C. Pero antes de la presión inflacionaria compras A a $10, B a $20 y C a $30, y después adquieres A a $15, B a $15 y C a $30.

Supongamos que, dada la presión inflacionaria por el aumento en el precio de A, aumenta la cantidad de dinero de $60 a $65, de tal manera que hay dinero suficiente para comprar A a $15, B a $20 y C a $30, por lo que el precio promedio (que hace las veces del índice de precios, con el que se mide la inflación), pasa de $20 a $21.67. ¿Hubo inflación (definida como el aumento en el índice de precios, en este caso el precio promedio)? Sí, porque el precio promedio aumentó de $20 a $21.67. La presión inflacionaria (aumento en el precio de A), dado que aumentó la cantidad de dinero, se convirtió en inflación (aumento en el precio promedio, que hace las veces del índice de precios). ¿De cuánto fue la inflación? Del 8.35%: (21.67 menos 20 entre 20 por 100).

Se pierde el poder adquisitivo del dinero cuando, para comprar la misma cantidad de los mismos bienes, se necesita una mayor cantidad de dinero, tal y como sucede en el ejemplo, en el cual la presión inflacionaria provocada por el aumento en el precio de A sí se convierte en inflación, en el aumento en el precio promedio, que hace las veces del índice de precios. La inflación es el aumento en el índice de precios, en el ejemplo el precio promedio.

¿Qué hizo posible que la presión inflacionaria (aumento en el precio de A), se convirtiera en inflación (aumento en el precio promedio, que hace las veces del índice de precios)? El aumento en la cantidad de dinero de $60 a $65. ¿Quién es el responsable de dicho aumento? El banco central.

Continuará.