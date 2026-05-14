Inicia compra de emergencia de electricidad para el sureste

Los calores, junto con la falta de inversión efectiva y sobre todo en transmisión de electricidad, llevaron a que el día de hoy el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), a cargo de Ricardo Mora Palomino, haya lanzado un concurso de emergencia para adquirir el equivalente al 15% del consumo eléctrico de la península de Yucatán y Tabasco en dos tramos (precisamente cuando los termómetros revientan) entre mayo y octubre del 2026 y mismo periodo del 2027, energía que se solicita sea generada “en sitio”, con gas natural e incluso sugiriendo el uso de barcazas de generación ancladas frente a las aguas peninsulares… sí, como en su momento utilizó el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Conforme al documento CENACE/DOPS/239/2026 del 29 de abril pasado, el ingeniero a cargo del control de operación y planeación del Cenace, Mauricio Cuéllar, busca la compra de hasta 260 megawatts entre finales del mes de mayo hasta el 31 de octubre, para suministro en los horarios de 00:00 horas a las 00:02 horas y de las 16 a las 24 horas… precisamente cuando el calor aprieta. Para el año próximo se propone la compra de hasta 260 megawatts del primero de mayo al 31 de octubre. Se define que la energía generada debe usar una tensión de 115 kv para evitar que casas, oficinas, hoteles y factorías se queden sin electricidad… necesaria para servicios como bombeo de agua, iluminación, aire acondicionado, refrigeración, Internet, entretenimiento o cualquier otro servicio que separe a nuestra civilización de la Edad

de Piedra.

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Antes de continuar con el detalle de la compra, el procedimiento en sí mismo indica que sencillamente los proyectos de generación y de transmisión (incluidos los de gasoductos) anunciados a bombo y platillo en la gestión de Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad fueron pura piña.

De mientras, a rezar de que no se queden sin electricidad las ciudades del sureste (y sus zonas hoteleras) y que, finalmente, caiga un (uno solo sería fantástico) contrato mixto para suministrar electricidad desde Tabasco hasta Chetumal.

Al detalle de la compra, se busca la conexión desde Campeche (Lerma) y Punta Venado-Calica en Quintana Roo. Generadores de fuentes renovables, abstenerse. Y ojo, el esquema se orienta más a confiabilidad operativa/emergencia y refuerza la tendencia de mecanismos extraordinarios de suficiencia y resiliencia regional ante la carencia de redes nacionales de alta tensión y gasoductos… y por ello, la sugerencia de utilizar embarcaciones con plantas eléctricas que suministren al sureste, tal y como sucedió en Venezuela.

Lo que muestra la urgencia de esa compra es la flexibilización regulatoria y operativa en requisitos esenciales como las excepciones al Código de Red e interconexión que Cenace señala: 1) No se harán estudios completos de interconexión; 2) Habrán “estudios rápidos” con CFE; 3) Medición funcional mínima, 4) Comunicación mínima y 5) Señales mínimas UCE.

Ello refleja la urgencia con un esquema cercano a fast-track operativo, pues, literalmente, la cosa está que arde.

En resumen y desde una perspectiva sectorial y de política energética, el documento de compra urgente revela nuevamente la vulnerabilidad estructural Península-Tabasco; la urgente capacidad firme flexible de suministro sin prejuicios ideológicos; insuficiencia crónica de transmisión/generación regional; la preferencia gubernamental por soluciones térmicas rápidas y especialmente notable, el uso creciente de mecanismos extraordinarios fuera del mercado convencional, que serían aplicados en otras regiones del país afectadas por altas temperaturas y sin suficiente cobertura eléctrica.

Apagones mundialistas. No, no es broma. Muchos técnicos especializados a punto de jubilarse han optado por la jubilación anticipada y/o buscarse una chamba alterna, pues dado que sus tabuladores al 50% (nadie debe ganar ni jubilarse en el sector público la mitad de lo que tabularmente le corresponde a quien ocupa la Presidencia de la República) para garantizar sus ingresos para una vejez digna luego de décadas de trabajo rudo y comprometido.

Así, para evitarse el efecto retroactivo de la disposición gubernamental, los técnicos de “nivel de cancha” se están retirando precisamente cuando se intensificará la demanda eléctrica.

Taxistas permisionarios, desinflados pero gandallas. Ayer los 11 gremios de taxis concesionados se arrepintieron de bloquear el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el próximo viernes bajo el grito del “todas mías”: exigían nuevamente la expulsión de los taxis por aplicación, al tiempo que rechazaron usar una aplicación para sus 1,500 unidades (y es que con una aplicación, los líderes se verían impedidos de “picarle los ojos” por unos 300 millones de pesos mensuales a sus choferes), y que les dieran más permisos para darle su carísimo servicio a los que visiten México por el Mundial del 2026.

Las gestiones del equipo del a­­­lmirante José Padilla evitaron tan bizarra manifestación promonopólica. Pero, ojo, los abusos de los taxistas permisionarios persisten, a pesar de que el Gobierno federal aceptó ya reducirles el cobro de permiso federal. Le cuento en corto.