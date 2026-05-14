Por la CIA, oootro conflicto con EU

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En medio de las cada vez más frecuentes amenazas de funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump, de que si México no actúa contra los cárteles de la droga lo harán ellos, la presunta participación de agentes de la CIA en operativos para actuar dentro del país que la Presidenta Claudia Sheinbaum rechaza, brota un nuevo conflicto por el caso reciente de un operador del Cártel de Sinaloa que salió del AIFA y resultó muerto al estallar un artefacto dentro del vehículo.

Aunque se asegura que ninguno de sus agentes participó en ese caso, según información publicada por The New York Times, esa agencia proporcionó información de inteligencia sobre la ubicación de éste, Francisco Beltrán, El Payín, tras arribar de Sinaloa, cuyo vehículo, tras el estallido, zigzagueó en la carretera de Tecámac a CDMX y libró otros vehículos hasta caer en un barranco, sin que en su momento las investigaciones precisaran origen de lo ocurrido.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: LAS BATALLAS La narrativa contra México

Tanto la Presidenta de México como el secretario de Seguridad de su gobierno, y también la portavoz de la CIA, Liz Lyons, coincidieron en rechazar la versión difundida inicialmente por CNN de que en el caso de Beltrán, agentes estadounidenses participen en operaciones letales, cubiertas o encubiertas en nuestro país, al refutar la información difundida por esa cadena.

A todo lo que da, la campaña que encabeza la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, quien está en Chihuahua para cumplir la encomienda contra la gobernadora panista, Maru Campos, y buscar su desafuero por el caso de la supuesta participación de agentes de la CIA, en un reciente operativo antidrogas.

Por más reuniones como la de ayer, entre diputados, Ricardo Monreal y los consejeros del INE, encabezados por su presidenta, Guadalupe Taddei, en San Lázaro, y las que lleguen a haber, la elección judicial, que se realizaría el próximo año, se pospondrá hasta 2028.

En la mañanera se dijo que “no hay nada que ponga en duda” la elección del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, en 2021, porque no se presentaron denuncias sino hasta ahora, cinco años después. Sin embargo, abundaron las registradas antes y después de esos comicios por quienes fueron ahuyentados de las urnas, amenazados y agredidos por integrantes del cártel estatal.

Integrante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el senador Enrique Inzunza, uno de los nueve que junto con Rocha fueron acusados por la Fiscalía de Nueva York de vínculos con el Cártel de Sinaloa, faltó por tercera vez a sesión de ese órgano legislativo y sigue sin aparecer.