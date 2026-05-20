El principal problema (1/2)

Si tuviera que elegir una sola variable para responder la pregunta por el futuro de la economía, y dado que su fin es el bienestar de las personas, que vivan bien, que vivan mejor, esa variable sería, por todo lo que depende de ella, la inversión directa, que los empresarios realizan para producir bienes y servicios, para crear empleos y para generar ingresos, condiciones para el bienestar de la gente.

Para producir bienes y servicios, con los que satisfacemos nuestras necesidades, producción de satisfactores que es la variable con la que se mide el crecimiento de la economía. Para crear empleos, puesto que para producir alguien debe trabajar, para generar ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo, empleos e ingresos que son condiciones del bienestar, fin de la economía.

El bienestar depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que se dispone para la satisfacción de las necesidades, la mayoría de los cuales hay que comprar, para lo cual hay que pagar un precio, para lo cual hay que generar ingreso, para lo cual hay que tener empleo, empleo e ingreso que dependen, en buena medida, de las inversiones directas. En México, según los datos, para marzo, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Inegi, el 69% de la población ocupada son trabajadores asalariados, que trabajan para alguna empresa (el 22.5% son trabajadores por cuenta propia, el 5.4% son empleadores, el 3.1% son trabajadores no remunerados).

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En México no contamos con un indicador, tal cual, de la inversión directa, pero tenemos el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo, las inversiones que se realizan en instalaciones, maquinaria y equipo, y que, por proporcionar la infraestructura física para poder llevar a cabo los procesos de producción, es un buen indicador de la inversión directa.

La inversión fija bruta en instalaciones, maquinaria y equipo, que reporta el Inegi, incluye inversión nacional (más o menos el 70%), y extranjera (más o menos el 30%), e inversión privada (más o menos el 85%), y gubernamental (más o menos el 15%). Los datos de inversión privada y gubernamental son por comprador, ¿quién lleva a cabo la inversión? Los datos de inversión nacional y extranjera son por el origen de los bienes, ¿de qué país provienen?

¿Cómo vamos, en México, en materia de inversión fija bruta en instalaciones, maquinaria y equipo, parte fundamental de la inversión directa? Mal.

En términos anuales (comparando con el mismo mes del año anterior), en febrero (último mes para el que tenemos información), sumamos 18 meses consecutivos (a partir de septiembre de 2024), con decrecimiento de la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo, 5.33% en promedio mensual, y dos meses seguidos de crecimiento negativo cada vez mayor: diciembre, 1.8%; enero, 2.4% (0.6 puntos porcentuales más, el 33.33%); febrero, 3.6% (1.2 puntos porcentuales más, el 50.00%). En enero el decrecimiento fue 33.33% mayor que en diciembre y en febrero 50.00% mayor que enero. ¿Qué habrá pasado en marzo y abril?

Dado que la inversión directa depende de la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo, y dado todo lo que depende de la inversión directa, resultan preocupantes los 18 meses de crecimiento negativo.

Continuará.