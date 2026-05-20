Sheinbaum atestigua consolidación de mil mdd de GM en México

General Motors afianzó una de las apuestas industriales más relevantes del año en México con la producción nacional de 80 mil vehículos anuales destinados al mercado interno hacia 2030, como parte de la inversión de mil millones de dólares anunciada por la compañía este año, en una operación que acelera la sustitución de importaciones asiáticas, fortalece la integración regional automotriz y consolida al país como uno de los centros manufactureros más relevantes de Norteamérica. El programa contempla el ensamblaje en México de los modelos Chevrolet Groove y Chevrolet Aveo a partir de 2027 en el complejo de Ramos Arizpe, Coahuila, instalación considerada uno de los activos estratégicos más importantes de la armadora fuera de Estados Unidos y que actualmente concentra parte de la producción de vehículos eléctricos de la compañía.

La producción de estas 80 mil unidades representa un cambio relevante dentro de la estructura automotriz nacional debido a que actualmente esos vehículos son importados desde Asia con bajo contenido mexicano. Con la nueva plataforma industrial, General Motors comenzará a incrementar gradualmente el porcentaje de componentes, autopartes y procesos hechos en México, elevando la participación nacional dentro de su cadena de valor. El anuncio fue encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y el presidente y director general de General Motors México, Francisco Garza Rodríguez, quien adelanta que la producción forma parte de la estrategia de largo plazo de la compañía en el país y se integrará a la capacidad instalada existente en Coahuila.

La operación adquiere relevancia por el contexto global de reconfiguración industrial derivado de nuevas barreras comerciales, ajustes en reglas de origen y presiones arancelarias dentro del sector automotriz. Frente a este escenario, el Gobierno federal impulsó el denominado Plan México, estrategia enfocada en incrementar la producción nacional, reducir importaciones y conservar capacidad manufacturera en industrias estratégicas como la automotriz. El impacto económico del proyecto alcanza múltiples niveles dentro de la cadena productiva. General Motors mantiene actualmente más de 23 mil empleos directos en México y una red de más de 650 proveedores nacionales a quienes realiza compras anuales superiores a 28 mil millones de dólares. A ello se suman alrededor de 200 mil empleos indirectos vinculados con operaciones logísticas, autopartes, transporte, servicios industriales, distribución y comercialización.

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Si usted no lo recuerda, la empresa opera cuatro complejos manufactureros en Edomex, Coahuila, Guanajuato y San Luis Potosí, además de un centro regional de ingeniería en Toluca, donde más de 700 ingenieros mexicanos participan en el diseño, validación y adaptación de componentes automotrices para mercados internacionales. En 2025, uno de cada cuatro vehículos producidos en México salió de plantas de General Motors, consolidando a la compañía como el principal fabricante automotriz del país por volumen de producción. La armadora cuenta con más de 300 puntos de venta y servicio en territorio nacional, más de 40 modelos comercializados y un sistema logístico con 88 mil números de parte y más de siete millones de refacciones.

El complejo de Ramos Arizpe, donde se concentrará la nueva producción, cumple este año 45 años de operaciones y actualmente integra cinco plantas manufactureras con más de cinco mil trabajadores especializados. La instalación se ha convertido en uno de los centros industriales más avanzados de la compañía en América Latina, particularmente por su participación en la fabricación de vehículos eléctricos. La decisión de ensamblar localmente Chevrolet Groove y Chevrolet Aveo responde también al peso comercial de ambos modelos dentro del mercado mexicano. El Aveo se mantiene como uno de los vehículos más vendidos del país dentro del segmento compacto, mientras que Groove ha ganado participación en el mercado de SUV urbanas, uno de los segmentos con mayor crecimiento en ventas durante los últimos años.

La producción nacional permitirá reducir costos logísticos, disminuir tiempos de importación, fortalecer cadenas regionales de suministro y elevar la participación de proveedores mexicanos dentro de componentes de mayor valor agregado. La inversión de mil millones de dólares anunciada por General Motors en enero de este año forma parte del proceso de modernización industrial de la compañía en México, particularmente en áreas vinculadas con manufactura avanzada, electrificación, automatización y fortalecimiento de capacidad instalada.

Dentro del sector automotriz, la estrategia también fortalece el proceso de nearshoring que ha colocado a México entre los principales destinos globales de inversión manufacturera. La cercanía con Estados Unidos, la red de tratados comerciales, la capacidad logística y la experiencia técnica de la mano de obra mexicana han convertido al país en un punto prioritario para empresas que buscan reducir dependencia de Asia y asegurar cadenas regionales de producción. La industria automotriz representa cerca del 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y alrededor del 20 por ciento del PIB manufacturero mexicano. Además, el sector concentra una de las mayores captaciones de inversión extranjera directa y constituye uno de los principales generadores de exportaciones y divisas del país.

El anuncio también dejó una imagen interesante en la industria automotriz mexicana: la presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum recorriendo instalaciones de General Motors y encabezando personalmente el anuncio junto con directivos de la armadora y su equipo económico. La visita refleja el peso estratégico que tiene actualmente la industria automotriz dentro de la política industrial del país y evidenció el nivel de coordinación entre gobierno e iniciativa privada para mantener inversiones manufactureras de gran escala. Bien por los asesores de la mandataria federal, cuyo acto se convirtió además en una señal relevante de confianza de largo plazo hacia el mercado mexicano y su capacidad manufacturera, lo cual sin duda no sería realidad sin el respaldo de la Presidenta Sheinbaum Pardo.

Voz en off. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a Musa del Pacífico con una multa de 134 mil 430 pesos e inhabilitación de un año y tres meses para participar en contrataciones públicas federales, luego de detectar la presentación de documentación falsa vinculada con prórrogas de registros sanitarios en una licitación internacional del sector salud. La irregularidad fue identificada en el proceso electrónico LA-050GYR047-E6-2021 para el suministro de insumos médicos de primer nivel, mientras que la sanción fue aplicada por el Órgano Interno de Control del IMSS como parte de los procesos de supervisión y fiscalización en compras gubernamentales del sector salud…