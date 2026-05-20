FarmaCuba en Birmex

Vaya manera tan curiosa de lograr un mejor acercamiento con Washington ahora que viene en camino a Palacio Nacional el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin (y ya no digamos la zarina antidrogas, Sara Carter, y el representante comercial Jamieson Greer): el nuevo etiquetado que se verán obligados a entregar laboratorios y distribuidores de medicamentos y material médico adquirido por Birmex —al mando de Carlos Ulloa— con las leyendas que enaltecen a la autodenominada 4T e imitan el modelo que la empresa estatal FarmaCuba implementó con la dictadura de Hugo Chávez en 2003 bajo el programa “Misión Barrio Adentro”.

No habrá suficientes medicamentos (y su calidad quedará a prueba) pero propaganda habrá de sobra. Como se informó la semana pasada en este espacio, el oficio UAAIS-042-2026 del pasado 14 de mayo de 2026 y suscrito por el médico Fernando Zárate Salgado al frente de la Unidad de Acceso y Abasto de Insumos para la Salud en la Secretaría de Salud envió las instrucciones para que en una de las dos caras laterales más grandes de los empaques se imprima el perfil de la mujer indígena con que se promueve el actual régimen, así como las leyendas “Medicamento gratuito”, “La salud es un derecho”, “Uso exclusivo del Sector Salud” y “Prohibida su venta”… todo ello para las casi seis mil millones de piezas que se pretenden comprar y distribuir entre 2027 y 2028.

Y como se parecía en el oficio en cuestión, la instrucción sale de la secretaría a cargo de David Kershenobich y específicamente de la subsecretaría a cargo de Eduardo Clark: aquel proveedor que no incluya en su propuesta el modelo del revolucionario marbete, mejor que ni cotice porque será desechada su propuesta, ya que se le catalogará como incumplimiento técnico.

Los especialistas en salud y geopolítica ya vieron la similitud entre el modelo cubano-venezolano con el que se difunde ahora a manera de propaganda permanente. La “Misión Barrio Adentro” adoptó un sistema de presentaciones institucionales de medicamentos en cajita de cartón simple con la bandera de Venezuela, el sello del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y diseño austero, destinadas exclusivamente al sistema público… con medicamentos suministrados en su mayoría por FarmaCuba.

Claro, ahora es improbable que la moribunda dictadura de Miguel Díaz-Canel pueda siquiera dispensar un mejoralito a México…, pero le queda el ejército de médicos cubanos en nuestro territorio para, como en Venezuela, jueguen un rol central en la distribución. En el país sudamericano, empero, esa opacidad permitió el desvío de lotes institucionales hacia el mercado negro y provocó una escasez crónica en el sistema público mientras los productos aparecían a precios elevados en el mercado informal.

Ahora en México, los medicamentos en empaque 4T 2.0 coincide con la expansión de las Farmacias del Bienestar, programa que guarda paralelismos evidentes con Barrio Adentro, y con la continuidad y ampliación del convenio de médicos cubanos en el IMSS-Bienestar para zonas rurales y programas de salud en módulos de carrito con clara propaganda para que el ciudadano asocie directamente el medicamento con la benefactora “mano del gobierno” con unos 10 mil médicos cubanos que en condición de trabajo esclavo operan en zonas marginadas del país.

En paralelo se cree que la Secretaría del Bienestar —no la Secretaría de Salud— sería el eje de la distribución y visualidad de los medicamentos, convirtiendo el acceso a fármacos en un instrumento de campaña electoral permanente… como ocurrió en Venezuela con todos los riesgos para transparencia, abasto real y no se diga de la calidad terapéutica de los medicamentos.

Rafa Marín, de lleno a Quintana Roo. La versión es que ésta es la última semana en que Rafael Marín Mollinedo fungirá como delegado de Bienestar en Yucatán, pues a partir del próximo fin de semana se enfocará en participar en la actividad territorial con la base social de Morena en Quintana Roo, a fin de seguir incrementando su presencia en la entidad y así participar en la encuesta que el partido guinda hará en el tercer trimestre para definir a sus corredores (as) para las elecciones de 2027.

Marín Mollinedo, empresario de agroindustria y abasto desde hace varias décadas, goza de una creciente popularidad en Quintana Roo, a donde llegó para generar el abasto que ha permitido ser a Cancún y la Riviera Maya lo que fue la joya del turismo de México…

Dentro de Morena y del Gobierno federal el exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México es visto con respeto por su trayectoria tanto como hombre de negocios como organización, Marín Mollinedo es un personaje que destaca por su trayectoria, congruencia y honestidad. La mejor carta del partido oficial.

Sí, Cenace contrata barquitos para electricidad. Hace una semana se anticipó en esta columna la compra de emergencia que el Centro Nacional de Energía convocó para adquirir aproximadamente 12.5% de la electricidad que consume anualmente la península de Yucatán, generada y transmitida en sitio… incluyendo barcazas generadoras que ancladas en Progreso, Campeche o Punta Venado eviten el colapso del sistema eléctrico de la región y de paso nacional en esta época de calores.

Y sí, Cenace, que lleva Mauricio Cuéllar Ahumada, contrató ayer —pero sin ventilar el precio por quemazón— a la empresa turca Karpowership que, entre otros, abastece regiones lejanas de Brasil, a Guyana y naciones subsaharianas como Sierra Leona, Senegal, Zambia y Sudán.

Esta columna a veces odia tener la razón.