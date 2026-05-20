Urge Corregir al Poder Judicial; Periodo extraordinario la semana próxima

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El gobierno federal se mueve como si se tratara del ensayo de una orquesta de cámara para aprobar la reforma electoral que trasladará las elecciones de la segunda parte de los integrantes del Poder Judicial Federal de 2027 A 2028. Se sabe que, como está actualmente ese órgano de justicia deja mucho que desear; no solamente es por el dineral que se debe aplicar a una elección especial, sino por el contar con aspirantes a jueces o magistrados con la capacidad suficiente para impartir justicia.

De paso, aunque seguramente se negará en medios oficiales, lo que se prepara significa corregir, aunque parcialmente, un error del caudillo de la llamada Cuarta Transformación al ejecutar su venganza contra un Poder Judicial autónomo que le bloqueó varios de los cambios que pretendió imponer, al declararlos anticonstitucionales.

Este equilibrio de poderes varió en 2024 cuando avasallados Instituto (INE) y Tribunal (TEPJF) electorales concedieron a Morena y satélites (PT y PVEM) una ilegal mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que luego, mediante cooptación y presiones, alcanzaron también en el Senado.

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Con esa mayoría calificada en el Congreso de la Unión, más el respaldo de la mayoría de las cámaras de diputados estatales, el nuevo régimen consiguió aprobar la desaparición de los tribunales desde juzgados de primera instancia hasta la Suprema Corte de Justicia, bajo el populista argumento de que los nuevos juzgadores serían elegidos directamente “por el pueblo”. Como complemento, le quitaron al máximo tribunal la facultad de impugnar cambios a la Carta Magna.

Muchos jueces y ministros no hubieran aprobado un examen semestral en una universidad prestigiosa.

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La administración de Alejandro Armenta en Puebla va en el camino correcto.

El modelo de administración en esa entidad ha sido consistente, con la línea trazada desde el inicio de su gobierno.

Esto quedó claro la semana pasada luego que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo de inversión y creación de empleos.

Tonalli, una empresa que nació en Cuautlancingo y luego en San José Chiapa dedicada a la fabricación de paneles solares, que propició dos fortalezas: generación de empleo y el impulso a las energías limpias.

La fábrica requirió una inversión inicial de 325 millones de pesos para su apertura. El proyecto incluye una expansión mediante una inversión adicional de 100 millones de pesos para reubicar la planta a Ciudad Modelo en San José Chiapa, cerca de la zona de AUDI, para consolidar su producción y expansión, lo que impulsa 1,200 empleos.

Lo interesante de esta inversión es que se financió con capital local y participación de migrantes poblanos en Estados Unidos.

“Es muy buena la idea de la fábrica de paneles, ya que la mayoría de estos y baterías vienen de China, y muchos de los que se compran son importados y hay otras empresas que han avanzado y arman el panel y CFE tiene algunos proyectos para avanzar en la materia”, dijo la mandataria.

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El INE se vio obligado a cancelar el examen a más de 20 mil aspirantes que buscan una plaza en la institución debido a fallas en la plataforma de Ceneval, que afectaron la certeza de la prueba. Aunque el organismo aceptó su plena responsabilidad, sorprende que una institución con años de experiencia en el ramo haya fallado de esa manera y sin dar una explicación clara de qué fue lo que sucedió. ¿Error, sabotaje o sistema obsoleto?

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El defenestrado ex director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, reapareció ahora como opositor a la llamada Cuarta Transformación; movimiento que literalmente lo echó de su encargo hace apenas unos meses. Nos dicen que el exfuncionario se sumará a las protestas de la CNTE que están pactadas para iniciar en junio y que prometen poner en apuros al Gobierno porque complicarán el desarrollo del Mundial de fútbol.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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