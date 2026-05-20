Sigue EU tras el Cártel de Sinaloa

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

El poder económico, presencia e influencia de la organización criminal creada por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, hace más de 50 años, han llegado a tal nivel de temor y preocupación no solamente en México sino en otros continentes, que en una reunión en París sobre la lucha contra el financiamiento del terrorismo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, instó a que los socios de su país en todo el mundo le brinden apoyo “para responder con firmeza al abanico de terroristas, desde Hezbolá hasta el Cártel de Sinaloa”.

Dijo que en el caso de sus socios europeos deben unirse a Estados Unidos para tomar medidas contra Irán mediante la designación de los financiadores y el desenmascaramiento de sus empresas fantasma y pantalla, cierre de sus sucursales bancarias y el desmantelamiento de sus aliados contra las “organizaciones terroristas internacionales”, declaradas como tal por el presidente Donald Trump al inicio de su mandato, entre los que figuran los cárteles de Sinaloa y Jalisco.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Cómo andarán las cosas en las filas de Morena por los cada vez más escandalosos casos de corrupción que involucran a sus militantes en todos los niveles, que son varios los que coinciden en emprender una limpia de ellos y no ocultar, minimizar, ni ignorar lo que ocurre, como en el caso de la acusación en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa con licencia y varios de sus colaboradores, dos de los cuales decidieron entregarse a la justicia de ese país.

El senador mexiquense Higinio Martínez es uno de los morenistas que considera urgente una transformación, pero interna, en las filas del guinda, al señalar: “No podemos esperar más, no podemos simular, no debemos ocultar nuestros errores, nuestras deficiencias y nuestra incapacidad para dar solución a los problemas del país, no ocultar la cabeza” y llamó a apoyar a la Presidenta Sheinbaum en esa tarea.

La Secretaría Anticorrupción informó que dos exmandos de la extinta Policía Federal fueron inhabilitados 15 años y se les impuso una sanción de 65 millones de dólares, destinados al pago de una empresa israelí de inteligencia.

Aun cuando la investigación de la Fiscalía General continúa en Chihuahua, la Presidenta acusó a “autoridades” de violar la Ley de Seguridad Nacional por permitir la participación de agentes de la CIA en un operativo contra el narcotráfico en esa entidad.

Murió el ministro en retiro Ulises Schmill Ordóñez, quien fuera presidente de la Corte entre 1991-1994, sexenios Salinas-Zedillo. Abrazo solidario a su familia y a su sobrino, el doctor Alejandro Téllez Schmill.