La oposición Rechaza el Periodo Extraordinario

El próximo martes inicia en el Congreso de la Unión un período extraordinario para abordar cuatro temas: aplazar le elección judicial para el 2028; que las candidaturas sean íntegras y evitar de esta manera que el crimen organizado pueda infiltrarse y una más que resulta interesante porque tiene que ver con la nulidad de elecciones por intervención extranjera.

Este último punto llama la atención porque ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum habla de la soberanía como bandera principal para tapar toda la corrupción guinda, ha venido señalando y acusando a la oposición cuando no de “vende patrias”, de “traidores a la Patria” y ahora quiere sacar adelante esta iniciativa para poder esgrimir que precisamente la oposición quiere que extranjeros intervengan. O sea, solo quiere que Morena y si acaso los partiditos que acompañan a Morena, metan las manos en los comicios, los más próximos, los del 2027.

Por lo demás, la Permanente aprobó que la iniciativa impulsada por el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, Ignacio Mier Velazco y el diputado Ricardo Monreal fuera considerada de urgente resolución, con 25 votos a favor y 10 en contra de parte de la oposición. Se contempla que se discuta y en su caso apruebe la iniciativa reforma constitucional de la presidenta Sheinbaum, la cual aplaza para el primer domingo de junio del 2028 la elección judicial.

TE RECOMENDAMOS: LAS CLAVES Copa Mundial y dos conciertos

Este último punto ha dejado mal sabor de boca ni más ni menos que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tan terriblemente encabeza Hugo Aguilar, porque al parecer, se estarían frustrando los sueños de la “ministra del pueblo”, Lenia Batres, de llegar a convertirse en la sucesora de Hugo Aguilar. Por cierto el pasado jueves tuvo que retirar seis propuestas fiscales, que en la Secretaría de Hacienda no le había aprobado.

Estos afanes le han valido a Batres, pleitos bien cazados al interior de la Corte, por ejemplo, con la ministra, Yazmín Esquivel, y no es osado señalar que podría terminar enfrentada hasta con la mismísima jefa del Ejecutivo.

+++

La senadora por MC, Amalia García Medina, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar acciones preventivas y correctivas para proteger a la ciudadanía ante desbordamientos de las presas en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

La legisladora de la Bancada Naranja refirió que los hechos recientes ocurridos en la zona de la Presa Becerra donde los altos niveles de acumulación de basura provocaron encharcamientos en Calzada Jalalpa y Avenida Chicago, en la colonia Lomas de Becerra, y en el Desarrollo Urbano El Pirú, expusieron a las y los vecinos a una situación de riesgo que pudo y debe prevenirse.

“Estos hechos no son aislados, forman parte de un problema más amplio: la fragilidad de la infraestructura hidráulica urbana frente a lluvias cada vez más intensas, al arrastre de residuos desde zonas altas y a la falta de mantenimiento profundo y permanente en cauces, barrancas y presas”, señaló.

+++

Y Ricardo Monreal insiste en proponer una causal para cancelar una elección si se comprueba que un país interviene alguna nación en los procesos electorales. La intención no es contra los mexicanos sino para los extranjeros, pero si un presidente pidiera la votación por un candidato mexicano, ese si sería un motivo para amular el proceso. Las ingerencia extranjera seria el motivo para anular todo el proceso, siempre y cuando haya pruebas plenas.

+++

El Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Alejandro Moreno, informó que Sebastián Hagobian López (Uruguay), será el nuevo director del Observatorio Electoral Internacional de la COPPPAL en sustitución de la doctora Dolores Gandulfo, pasará a ocupar una vicepresidencia de la organización.

Alejandro Moreno informó que, conforme a estatutos, propuso a la Coordinación General de la COPPPAL la designación de Sebastián Hagobian, militante del Frente Amplio uruguayo para ocupar la dirección del Observatorio Electoral Internacional, la cual fue aprobada por unanimidad de los integrantes de dicha instancia.

El líder de los partidos progresistas del continente dijo que Hagobian López es un joven formado en la COPPPAL, maestro en relaciones internacionales, líder de los jóvenes latinoamericanos y caribeños de la COPPPAL 2019-2022 y quien ha participado en más de 50 misiones de observación electoral en América y el mundo.

ubaldodiazmartin@hotmail.com.mx

www.hombresdelpoder.mx