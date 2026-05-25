Cofepris: cobros, ignorancia, recomendados y atrancón

Una de las 54 barreras no arancelarias que la representación comercial de Estados Unidos, la USTR a cargo de Jamieson Greer, se refiere a los obstáculos que para la autorización de importación y registros sanitarios de medicamentos y productos para la salud levanta la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) que desde hace 5 meses conduce Víctor Hugo Borja… obstáculos que ahora un grupo de trabajadores de esa comisión denuncian con nombres y apellidos a quienes ubican como los causantes del tortuguismo burocrático y con el cual habrían obtenido ganancias personales.

La carta de referencia —de la cual tiene una copia este columnista señala— que el nuevo jefe reingresó al frente de la Subdirección Ejecutiva de Licencias Sanitarias (SELS) a Rosa Ojeda Montesinos y a Valeria Rangel, mismas que en 2018 fueron removidas del cargo por los señalamientos de que en sus áreas se hacían “cobros para agilizar trámites” que pueden tardar de 2 a 3 años de proceso si no reciben esa “gestoría”.

Y que ello está obstaculizando los registros de medicamentos críticos como el tramadol, el potente analgésico opioide utilizado para aliviar el dolor moderado a intenso para tratamiento de enfermedades terminales.

La carta dirigida tanto al director general de Cofepris, a Presidencia y al público en general, también refiere que en la Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos llegó Lourdes Villarreal y con ella Judith Hernández Abundi por recomendación de Rafael Hernández (comisionado de Autorización Sanitaria, CAS), pero con un desconocimiento del área tan grande de fármacos y medicamentos como despótico su trato hacia el personal a su cargo…, lo cual contribuye por igual a profundizar el rezago de registros y autorizaciones, especialmente para estupefacientes, psicotrópicos y sustancias químicas so pretexto de atajar el tráfico de drogas.

Por si fuera poco, agregan, los representantes de laboratorios y distribuidores nacionales e internacionales están agobiados por las verificaciones arbitrarias que se instruyen desde esa dirección. Los equipos de verificación de Gloria Aguilar, Claudia Ortega, Brenda Arellano y Juan Carlos Sánchez, junto con la coordinadora de dictámenes, Angélica Juárez.

Y bueno, así es que con este cuadro de funcionarios en el máximo órgano de revisión, y regulación farmacéutica es con el que cuenta Marcelo Ebrard, secretario de Economía, para convencer a laboratorios de Canadá y Europa que vengan a invertir en México.

Suerte con ello.

Maíz: un avance…, pero persiste atavismo ideológico. En primer lugar lo que se debe celebrar del acuerdo del Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización de Maíz Blanco firmado por Claudia Sheinbaum, los titulares de las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural —Columba López Gutiérrez,— y Hacienda y Crédito Público, —Edgar Amador Zamora,— con diversos productores, empresas compradoras y proveedores de insumos es que existe el propósito de retomar los mecanismos de estímulo y de mercado que abolió Andrés Manuel López para suplantarlo por mecanismos clientelares que cosecharon votos, pero no mejores cosechas.

Ahora falta el “cómo” para garantizar precios justos para productores, certidumbre en la comercialización y mayor planeación en las cosechas de maíz blanco. Porque en las mesas de trabajo voluntario implementadas para ello, siendo honestos, no saldrán más tortillas.

Es positivo que el Gobierno federal pretende actuar como facilitador de un ingreso mínimo de los productores ofreciéndoles coberturas de riesgos ante precios futuros y fenómenos climáticos, uno de los desafíos identificados en esta política por los analistas del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), dirigido por Juan Carlos Anaya: al garantizar el precio se tendrá la rentabilidad en medio de la volatilidad del mercado, al tiempo de reducir realmente los costos de producción mediante compras consolidadas de semillas, fertilizantes y agroquímicos y apoyo a la comercialización… o sea lo que existía hasta 2018.

Y aún más: hacer extensivos esos mecanismos a los agricultores de gran escala más allá de Sinaloa, y no circunscribirlos sólo a los pequeños y medianos de esa conflictuada entidad.

Pemex: retos productivos y la mano de Romero. El nuevo director de Pemex, Juan Carlos Carpio, además de hacer frente a la problemática financiera de la petrolera, tiene en su tablero la priorización de los proyectos operativos en sociedad con la iniciativa privada: sin ello no será posible impulsar campos maduros marinos con potencial que están en Bakté, Yaxché-Caan, Ayatsil, Ek-Balam e Ixtal-Manik. En algunos de ellos ya existen propuestas privadas no solicitadas, pero no se concretan pese a los compromisos oficiales pese a los cambios.

A propósito de estos cambios, uno que se dice incomoda muchísimo a Carpio y a la secretaria de Energía, Luz Elena González, es el retorno de Ángel Cid Munguía: quien fuera dos veces director de exploración y extracción, primero con Octavio Romero, y después bateador emergente con Víctor Rodríguez, nos dicen fue ampliamente recomendado por Romero para que sea asesor del nuevo director… y le cuide los intereses que ahí conserva el ahora titular de Infonavit.