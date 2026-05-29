¿De verdad Oxio puede con el paquete Movistar?

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Si algo le faltaba al bizarro Registro Nacional de Telefonía Móvil es que se le hayan “perdido” unos 16.6 millones de líneas móviles según los cálculos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de Norma Solano…, un extravío estadístico que puede derivarse en buena medida a la salida de Movistar de México y su venta de los activos a los fondos de inversión Oxio, de Nicolas Girard, y a Newfoundland Capital Manager… cuando Oxio, desde su fundación, ha captado fondos por 65 millones de dólares y ahora pretende pagar 450 millones de dólares por la firma que en México aún conduce Camilo Aya.

Y es que esa compra recuerda la historia de la sardina que quiso comerse a la ballena o del changuito enamorado de la jirafa: Oxio se ufana de atender a unos 2 millones de clientes en redes virtuales en Estados Unidos, pero ahora tiene en su menú a una compañía, Movistar de México, con 21 millones de usuarios físicos cuyo perfil de gasto es el de más bajo nivel; es decir, de personas a las que la atención presencial resulta esencial.

Hasta ahora no se conoce con precisión a quienes fondea ni sus condiciones y garantías que respalden la compra y menos la operación… pues, si se mantiene el equipo de Aya en la operación, bueno, el resultado es de pronóstico reservado pues por algo ha buscado vender su filial mexicana la matriz hispana que dirige Emilio Gayo.

Y es que el plan anunciado contempla migrar una base de 21 millones de usuarios hacia una plataforma tecnológica propia, sin que existan antecedentes públicos suficientes de operación a esa escala y menos si no está comprobado que Oxio tiene capacidad técnica para sostener una migración masiva sin fracturar la continuidad de comunicación, facturación, portabilidad y atención al cliente.

Tal vez en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no lo vean, pero son públicas las recientes demandas contra ese comprador y Newfoundland Capital Management ante la Suprema Corte del Estado de Nueva York por exempleados y exaccionistas de Oxio.

Las acciones judiciales fueron lanzadas por 13 empleados y exempleados que incluyen acusaciones por salarios impagos, fraude, retrasos en pagos e incumplimiento de deberes fiduciarios que involucran a Girard y a su vicepresidente de finanzas, y Paola Girard, por presuntamente mantener enormes beneficios personales.

Se supone que la CRT daría su aval —o no— a esa transacción en octubre próximo. Con el riesgo de que la transición de plataforma resulte fallida y que 21 millones de usuarios se queden desconectados, la operación tendrá que ser revisada a fondo para no derivar en otra crisis para el Gobierno mexicano.

Un tercio y una décima de tren. Imagina que tienen el poder para decidir construir un tren —creyendo que será una poderosa palanca de desarrollo social y económico— en la zona más pobre de su país.

Luego imagina que por miedito a los amparos de personas que se verían afectadas por expropiaciones de terreno, decides cambiar siete veces el trazo de ese tren. No obstante, expropias 10,831 hectáreas —más del doble de un Nuevo Aeropuerto Internacional de México que acusaste de ecocida sobre un lago muerto— casi todas en terreno selvático conforme documenta el Centro Mexicano de Derecho Ambiental que dirige Gustavo Alanís.

Y que por esos cambios de trazos rechazaste las recomendaciones de consultores que contrataste a muy alto precio como Steer Davies (la misma que planeó el tren Londres - París, bajo el Canal de la Mancha) para que tu tren llegara a los centros urbanos de Cancún a donde está el puente Nichupté, Campeche adjunto al Baluarte, Mérida en La Plancha o a sólo un kilómetro de distancia de El Entronque en Tulum.

Y que por esa necedad perdiste 80% de los pasajeros que usarían tu tren…, el mismo que pierde 25 millones de pesos diarios en el primer trimestre del año en curso y que recibiste casi 99 millones de pesos al día de subsidios, pues trabajas a menos de un tercio de tu capacidad. Y que para rematar, no hay para cuando sobre esas vías puedan correr trenes de carga, los que te darían 90% de tu ingreso, pero no lo hacen, dado los 36 mil errores constructivos que se cometieron en la planeación y tendido de vía. Los mandos a cargo son leales a república, pero están agotados del fracaso.

¿Cómo lo resolverías? Porque solución hay…, pero no te alcanza el dinero ni para tapar un socavón.

Ni crecimiento ni empleo ni IED. No se trata de regañar a Carlos Díaz de la Garza ni a Roberto Sifón-Arévalo (respectivamente, directores en México de las fifi calificadoras Moody’s y S&P), pues en todo caso hacen recomendaciones para evitar una crisis fiscal y contener la debacle de la economía nacional… que incluso ya advirtió un muy progubernamental Banco de México a cargo de Victoria Rodríguez Ceja. Un crecimiento pronosticado de 1.1% del PIB en todo 2026 está muy lejos del 1.8% mínimo que oficialmente se presupuestó para que la captación fiscal pueda cubrir un altísimo gasto público además de deuda con intereses.

En todo caso, las fifí calificadoras dan cuenta de 19 meses consecutivos a la baja de la inversión fija bruta, del amarrón del consumo; de los 231,527 puestos de trabajo formales creados entre enero y abril de este año, el 69% corresponde a trabajadores de delivering y taxis de aplicación; y conforme al mismo banco central, el flujo total acumulado de Inversión Extranjera Directa (IED) cayó 3.4% anual en el primer trimestre de 2026 y la nueva inversión foránea se contrajo 26.6%.

No se trata de desmentir a nadie, se trata de resolver.