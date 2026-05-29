Laura Garza*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

No importa cuándo vea la fotografía de esta columna de análisis visual, porque parecerá que es de cualquier plantón realizado por los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Ellos sí cumplen cada una de sus palabras, y bien amenazaron con estar aquí para fechas del Mundial si no les aceptaban sus demandas.

Los integrantes de la Sección XXII Están en la Ciudad de México, con una semana de adelanto al 1 de junio que habían acordado. El día de ayer se plantaron en Circuito, sacaron sus sillas, rompieron el barandal entre carriles, regodeándose del caos generado para los ciudadanos mientras esperan que alguien en el Gobierno Federal los reciba.

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Laura Garza │ ENFOQUE MANUAL │ No importa cuándo vea esta imagen ı Foto: Especial

La exigencia es la misma, no importa qué presidente esté en cuestión. Hoy es Claudia Sheinbaum a quien le piden principalmente la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y otras mejoras laborales.

Volvemos a tener esta imagen de hombres y mujeres cumpliendo con la cuota de tiempo obligado por sus coordinadores. Estos aquí visibles, y bien precavidos con sus sillas de camping y bajo el túnel para no asolearse demás, se irán por la tarde y llegarán otros en su relevo.

La señora de lentes extravagantes o el joven de gorro negro a punto de comer unas papitas, no negocian, no deciden, solo obedecen: “Desquicien la ciudad”

Una imagen de un grupo de chantajistas que aprovechan la libertad de protesta para ejercer violencia hacia cientos de miles de capitalinos que circulan por las principales avenidas.

Los problemas deberían de ser compartidos para exigir soluciones para todos, como la falta de medicamentos, el pésimos servicio médico, seguridad en carreteras, entre otros.

Pero aquí los chantajistas dejan las aulas por unas horas en la capital mientras los niveles educativos siguen en una caída histórica. No dejemos de lado el retroceso en la prueba internacional PISA de la OCDE, que evidenció que más de la mitad de los estudiantes no comprenden lo que leen y dos terceras partes no pueden resolver problemas básicos de matemáticas.

Pero en cambio, distintas secciones de maestros vienen a perder su tiempo en el celular, comer garnachas y a hacer de cuenta que en las aulas los niños van muy bien, qué bien, “requete bien”.

Mientras tanto lo que sí dan, es el pésimo ejemplo a los niños, de que si en algo no estás de acuerdo, salir a romper la vida de una sociedad está bien, que destruir señalamientos viales, dejar basura en las calles y llevar al límite a las autoridades sin importar si cumples o no con tu trabajo, es lo correcto.

Leer para qué, resolver matemáticas para qué, estudiar para qué, si las órdenes son obedecer y ver el celular.

¿Llegarán al Mundial? Ya verán que se irán con un acuerdo a la mitad y pondrán otra fecha para volver.

Y así, tendremos una foto como esta, de la misma gente, haciendo lo mismo mientras los mismos volvemos a sufrir por el tráfico vial.