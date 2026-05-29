“Sí hay riesgo de injerencia”: CSP

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados ayer en la madrugada de la reforma para anular elecciones si se acredita intervención extranjera, la cual propuso por conducto de Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que sí puede haber un riesgo de que la haya en las que habrá el próximo año en México, y rechazó las críticas de la oposición de acusar a su gobierno de buscar mecanismos para mantener el poder, a lo que respondió que “no hay nada más falso que eso”.

Al asegurar que existen antecedentes de financiamiento externo en procesos políticos internos, mencionó el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que actualmente preside María Amparo Casar, que ha revelado los casos registrados en gobiernos recientes, agrupación que, dijo, recibe recursos de instituciones estadounidenses a través de la embajada en la que hoy está al frente Ronald Johnson, con quien la mandataria ha tenido públicas diferencias.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Con el pretexto de una “embestida mediática” en su contra, el senador Enrique Inzunza, uno de los 10 sinaloenses que, junto con su gobernador con licencia, Rubén Rocha, acusados ante la Corte de Distrito del Sur de Nueva York de tener vínculos con el cártel de Los Chapitos, decidió no asistir a las sesiones en la Cámara alta y solicitó licencia, a pesar de fanfarronear que daría la cara por ser inocente de los cargos que le imputan.

Todavía ayer, el líder de la bancada de Morena en la Cámara alta, Ignacio Mier, dijo a los medios de comunicación que “se les acababa el ‘show’”, al anunciar que el suplente de Inzunza, Omar Alejandro López Campos, ocuparía su escaño en la sede del Paseo de la Reforma.

Indignada porque la mayoría de Morena en el Congreso de Michoacán aprobó una reforma que prohíbe que candidaturas independientes como la del Movimiento Independiente del Sombrero, que fundó su asesinado esposo, Carlos Manzo, su viuda Grecia Quiroz, al que reemplazó en la alcaldía de Uruapan, dijo que con eso los del guinda dan otro elemento para que la ciudadanía los aborrezca en ese estado.

En las sesiones del Senado se le dará luz verde a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, con la que se anularán elecciones por injerencia extranjera, aprobada en plena madrugada por los somnolientos diputados morenistas en la nevera de San Lázaro.

Porque “sería irresponsable y una falta de respeto” a los integrantes del Gabinete de Seguridad, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, en entrevista con Azucena Uresti, se descartó de participar en la contienda presidencial del 2030, aunque también por críticas ante la imparable violencia.