Los políticos panistas levantaron los ánimos de Morena   

Está de regresó al radicalismo que usaba López Obrador y hasta sirvió de bandera el tabasqueño para lanzarse en contra de Fox, al que acusó de ser quien propició el desafuero del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal. La Presidenta no se midió en sus expresiones y la llevó al villano favorito de la 4T, Felipe Calderón, al que le recordó su relación con Genaro García Luna. La Presidenta aprovechó el supuesto evento de festejo de su triunfo electoral en junio de hace dos años, para hacer un resumen de su gestión.

Aseguró que el pueblo de México seguirá siendo el motor de la transformación nacional. Sacado de la chistera de un mago, el mitin parecía más que nada uno de partido.

La Jefa de Estado, Claudia recordó aquello campos del priismo en que decían que había tres recomendaciones que dejaba el antecesor al Presidente en turno y que cuando se complicara la situación, abriera el primero que decía échale la culpa al pasado de lo mal que están las cosas.

Y es que, con la elección federal del 2027, donde también se renovarán 17 gubernaturas, ella inició la ruta hacia los comicios. A partir de el pasado domingo, los políticos de Morena van a iniciar un proceso que puede resultar muy costo para ellos, pues se van a dar con todo, pues lo que esta atrás es ganar las gubernaturas, diputaciones o ayuntamientos. La pelea se va a poner buena.

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No es el mejor tiempo para los políticos del partido oficial, ya que el gobierno pasa por momentos difíciles, entre ellos la presión estadounidense para extraditar a 10 personajes del gobierno de Sinaloa que, supuestamente, están ligados a la delincuencia organizada, incluido el hoy gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Una Juez de Nueva York ya advirtio que tiene muchas pruebas en congra de Rocha Moya y los otros nueve implicados, que tienen dos meses para estudiarlos y como se ven las cosas, pronto se verán en la cárcel sometidos a la justicia norteamericana.

El mitin del domingo 31 de mayo sirvió para recuperar la tribuna discursiva y endurecer su ofensiva en contra de aquellos que se consideran los malos de la película. Quedó claro que defenderá a costa de lo que sea a sus aliados, sin importar el desgaste que pueda sufrir. +++

Ya no es sólo el presidente Donald Trump, quien manifiesta sus exigencias de acción urgente y decidida antinarco al más alto de los niveles de la política y el gobierno de México, sino que la lista de sus colaboradores se ensancha cada vez más con sus reclamos hacia el gobierno de México.

Sus conclusiones, son directas. Dicen: Si la mandataria mexicana y su administración insiste en resistirse, y no nos entrega al gobernador Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y al resto de los reclamados desde hace ya un mes por la justicia de EU por formar parte del Cártel de Sinaloa, nosotros .

Esa amenaza no es nueva. Lo vienen repitiendo ya de meses, pero lo que sí se nota es que se ha endurecido y suena más cercana.

Promueven hasta mítines y concentraciones en el Zócalo para cantar el Himno Nacional contra estas advertencias de La Casa Blanca. Porque no tiene más que eso para oponerse.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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