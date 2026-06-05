Cruje el equipo de Peña Merino en ANAM

Aunque las importaciones no petroleras —y en particular los bienes de capital— tuvieron un crecimiento notable en el mes de abril pasado de 26.4% en comparación anual, ese mismo mes la recaudación aduanal se cayó en 21% tanto en Impuesto al Valor Agregado (18.6%) como el Especial Sobre Producción y Servicios (-47.1%), parecería que el nuevo director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Héctor Romero Gutiérrez, aplica una de sus máximas cuando fue director comercial de la Comisión Federal de Electricidad, que los bienes públicos no deberían tener precio. ¡Sopas!

Más allá de esa declaración hecha en algún simposio sobre energía, Romero Gutiérrez es otro de los alfiles de José Peña Merino y que trabajó bajo sus órdenes en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)… desde donde fue impulsor de algunas herramientas de tecnología de la información para la misma ANAM, según con el propósito de mejorar la recaudación, simplificar trámites y evitar al mismo tiempo las prácticas desleales de comercio y evasión fiscal.

Ciertamente que con sólo un mes al frente de las aduanas del país, tal vez el nuevo director no ha terminado de implementar tales herramientas. Pero lo que sí, nos cuentan, es que ya removió a todos los directores de áreas estratégicas de la ANAM —varios de ellos personal de larga trayectoria— para colocar a tecnólogos eruditos que, ¿adivine usted de dónde emergieron? ¡Bingo! Sí, de la ATDT.

Como es sabido, Rafael Marín Mollinedo dejó la dirección de ANAM en marzo pasado con miras a preparar su presencia territorial en Quintana Roo, estado al que aspira gobernar y donde goza del fuerte respaldo de las bases de Morena para ser el candidato guinda. También es sabido que dejó una vara muy alta para el sucesor, pues durante su gestión la captación aduanal no sólo alivió a las finanzas públicas con cuando menos 500 mil millones de pesos que no se tenían previstos para 2025, sino que además se develaron las tramas de contrabando de combustibles y se atajó en buena medida el llamado huachicol fiscal.

Todavía es muy temprano para evaluar el trabajo de Romero Gutiérrez y su equipo “Made in Merino”, pero el primer mes no ha sido venturoso, pues las caídas más serias fueron en las estratégicas aduanas de Veracruz (-31.6%), Nuevo Laredo (-13%) y Manzanillo (-4%). Algunos oficiosos ya se inventaron el chiste de que la caída responde a la sobrevaluación del peso frente al dólar que reduce la base gravable en moneda nacional, pero que no ajusta por el aumento del volumen y de los nuevos y elevados aranceles a productos chinos.

Ya veremos las cuentas que entregan para fin de año.

Aeroméxico-Inbursa, take-off. Para los viajeros frecuentes y para los que quieren llegar a serlo la buena nueva es la alianza que en exclusiva formaron Aeroméxico, al mando de Andrés Conesa, y Banco Inbursa, que dirige Marco Antonio Slim, con el lanzamiento de una familia de tarjetas de crédito que permiten una más rápida acumulación de puntos, mayor valor por los puntos (de un dólar por punto hasta el tres por uno), descuentos de 15% en la compra de boletos y facilidad para el canje de tales puntos, documentación gratis de maleta, acceso a los salones Premier, membresía Priority Pass entre otras facilidades.

Las tarjetas Ascend, Elvate y Horizon ofrecen una interesante cantidad de puntos por apertura, vuelos al dos por uno (nacionales, y a Estados Unidos y Canadá en el caso de Horizon), con un costo por anualidad muy por debajo de lo que aplican otras tarjetas de crédito en sistemas de lealtad de otros bancos con otras aerolíneas.

De hecho, de ahora en adelante Aeroméxico sólo manejará su programa de lealtad con Inbursa. Ya se la sabe.

AIFA, casi 3 millones de pasajeros en 5 meses. Pues para los incrédulos, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se aproxima a buen ritmo para cumplir su plan anual en cuanto a número de pasajeros en vuelos comerciales. Entre enero y mayo de 2026, el aeropuerto dirigido por el general Isidoro Pastor registró 23,095 operaciones de vuelos comerciales que transportaron 2,998,516 pasajeros. Por su parte, en aviación general —privada— se reportaron 1,182 operaciones con 9,550 pasajeros.

En tanto que la carga, una de las vocaciones del AIFA, se contabilizaron 5,204 operaciones y 166,686.76 toneladas transportadas de mercancías de alto valor.

La conectividad terrestre ha mejorado progresivamente, lo que ha acelerado el desarrollo de grandes bodegas y zonas industriales tanto dentro del polígono como en los municipios aledaños a la terminal aérea, e introducido un servicio de transporte masivo —el Tren Suburbano— que beneficia a los habitantes de pueblos y colonias que carecían de medios dignos y seguros y traslado en la zona. Ya le contaré.

¿Jalará el Mundial a la economía? Ésa es la gran pregunta que espera se resuelva el equipo hacendario del país. Las inversiones urbanas en las tres ciudades sedes en México suman alrededor de 256 mil millones de pesos en infraestructura urbana, de transporte terrestre, aeropuertos y estadios…, pero las estimaciones de consultorías como KMPG y la OCDE calculan entre 60 mil y 120 mil millones de pesos la derrama económica directa por el torneo. No está mal, pero está lejos del aliento pronosticado.