Que regrese mi compa de antes dijo, palabras más, palabras menos, Andrés Manuel López Obrador en una carta que le envió a quién sabe quién, pero que se la dedicó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la carta en cuestión, lejos de tratar de llamar a la serenidad, lo que hizo fue todo lo contrario, pareciera que la escribió con el hígado, y después de “cantarle” no sé cuántas cosas, le terminó diciendo que él es bueno, pero que los malos son sus asesores a los cuales tachó de todo tipo de improperios e insultos, casi casi le dijo que él no tiene ideas propias, que lo manejan, que mejor regrese el de antes que sí decidía por sí solo. No les ayudes compadre.

Y el que se cree super querido es el mismo Andy López Beltran. Y esto lo digo, porque ahora que anda en modo campaña intentando hacer ¿que en un futuro no lo agarren por sus fechorías?, perdón, en ser diputado federal y tener fuero, el susodicho ha sido captado en video huyendo de la prensa como rockstar amado por sus fans. La realidad es que no es que lo quieran, bueno vamos, sí lo quieren… pero maltratar por fantoche y creído e inventado, ya ven que ahora hasta habla como tabasqueño y como su padre, así de a poquito y despacito. ¿Qué cosas no?

Hablando de super queridos… El que de verdad sí es amado y codiciado es el balón oficial del Mundial. Resulta que en la conferencia de prensa matutina que habitualmente da la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, regaló unos cuantos entre los comunicadores presentes, y para inaugurar esto, lo lanzó despacio hacia los medios, y como prueba de que el balón es tan codiciado, dos colegas de la prensa se abalanzaron para quedárselo, pero una fue la ganona; sin embargo, también se fue de boca, y terminó en el piso unos cuantos metros adelante de su asiento, acto que hizo que la Presidenta corriera de su lugar para ayudarla a levantarse. Algo que no se ve todos los días. Total, eso sÍ es ser querido y deseado, no como el otro que se cree balón del Mundial.

En otro orden de ideas… El que dio un mensaje que da cuenta de la buena coordinación que existe entre el gobierno estadounidense y el mexicano fue el secretario de seguridad interior Markwayne Mullin: “Acabo de regresar de la Ciudad de México y de hablar con la Presidenta Sheinbaum y su Gabinete sobre la cooperación. Les diré que nos ha impresionado; han sido muy cooperativos. Mucho más cooperativos que la administración pasada, pero aún creen en su soberanía y debemos respetar eso”. Entre toda la tempestad que se vive en estos tiempos, esa declaración llega como una bocanada de aire fresco; sin embargo, no se ocupan bocanadas, se ocupa que no haya humo, y para eso, parece que falta mucho. ¿O no?

Lamentable el caso de la periodista veracruzana Berenice Guzmán. Después de que se dieron a conocer imágenes que transmitió la propia periodista en redes sociales, en las que se puede ver cómo sujetos armados entran por la fuerza a su domicilio para secuestrarla, salió a declarar la gobernadora Rocío Nahle lo clásico. ¿Y qué es lo clásico? Pues ya sabe: “Estamos investigando”, “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, “he girado instrucciones para que se localice cuanto antes”, y un sinfín de etcéteras. Pareciera que el acoso a la prensa y las amenazas no paran en Veracruz y en todo México. Lamentable que sucedan este tipo de cosas por parte de personajes ligados a grupos del crimen organizado. El llamado es y seguirá siendo que a los violentos e intimidadores los alcance la ley para que esto nunca más vuelva a suceder. Esperemos que regrese a casa con bien Bere Guzmán.

La última…

Hablando de amenazas y extorsión… Acuso de recibido el mensaje intimidatorio que me envió la directora de un medio de comunicación digital de este hermoso y (casi) nada violento México. Obviamente ya saben los que deben de saber quiénes son en caso de que algo raro me suceda. Y usted lo sabrá también.

… y nos vamos.