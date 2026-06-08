Inversión: Lo bueno, lo malo, la duda (1/3)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La producción de bienes y servicios, la creación de empleos, la generación de ingresos, y el bienestar, que es el fin de la economía, que la gente viva bien, que viva mejor, dependen, en buena medida, de las inversiones directas, de las que forman parte muy importante las inversiones fijas brutas en instalaciones, maquinaria y equipo, que proporcionan la infraestructura física para poder llevar a cabo la producción, la creación de empleos y la generación de ingresos.

En términos anuales, comparando con el año anterior, en el primer trimestre del año, la inversión fija bruta total decreció 2.97%. Un año antes, en el primer trimestre de 2025, decreció 6.00%. Un trimestre antes, en el cuarto de 2025, decreció 4.50%. Lo bueno: menor decrecimiento. Lo malo: decrecimiento. La duda: ¿se mantendrá la tendencia hacia un menor decrecimiento hasta llegar al crecimiento cada vez mayor?

En términos anuales, en el primer trimestre, la inversión fija bruta en maquinaria y equipo decreció 6.47%. Un año antes, en el primer trimestre de 2025, decreció 6.40%. Un trimestre antes, en el cuarto de 2025, decreció 10.10%. Lo bueno: menor decrecimiento. Lo malo: decrecimiento. La duda: ¿se mantendrá la tendencia hacia un menor decrecimiento hasta llegar al crecimiento?

En términos anuales, en el primer trimestre, la inversión fija bruta en construcción no residencial (fábricas, bodegas, centros comerciales, oficinas, infraestructura de transportes, etc.), creció 1.13%. Un año antes, en el primer trimestre de 2025, decreció 16.17%. Un trimestre antes, en el cuarto de 2025, decreció 7.43%. Lo bueno: crecimiento. Lo malo: muy bajo, por debajo del promedio, 5.0%. La duda: ¿se mantendrá la tendencia hacia un mayor crecimiento hasta llegar, por lo menos, al promedio?

La inversión fija bruta total sumó 19 meses consecutivos, de septiembre de 2024 a marzo de 2026, de crecimiento negativo, 5.07% en promedio. Menor decrecimiento, 0.2%, septiembre de 2024. Mayor decrecimiento, 9.4%, agosto de 2025.

La inversión fija bruta en maquinaria y equipo acumula ya 16 meses seguidos, de diciembre de 2024 a marzo de 2026, de decrecimiento, 7.60% en promedio. Menor decrecimiento, 0.8%, diciembre de 2024. Mayor decrecimiento, 11.8%, noviembre de 2025.

La inversión fija bruta en construcción no residencial sumó 17 meses consecutivos, de septiembre de 2024 a enero de 2026, de decrecimiento, 12.54% en promedio. Menor decrecimiento, 0.2%, enero de 2026. Mayor decrecimiento, 19.3%, julio y agosto de 2025.

Dado todo lo que depende de las inversiones fijas brutas (producción de bienes y servicios, creación de empleos, generación de ingresos, bienestar), es que resulta preocupante el mal desempeño que han tenido últimamente. Crecimiento por sexenio: Fox, 18.72%; Calderón, 27.60%; Peña Nieto, 9.72%; López Obrador, menos 3.03%. Crecimiento promedio anual por sexenio: Fox, 2.90%; Calderón, 4.15%; Peña Nieto, 1.56%; López Obrador, menos 0.51%. Sheinbaum, de octubre de 2024 a marzo de 2026, menos 5.34%.

Todo lo anterior en términos anuales, comparando cada mes o trimestre con el mismo mes o trimestre del año anterior. ¿Cómo nos fue en términos trimestrales o mensuales, comparando cada trimestre o mes con el trimestre o mes anterior?

Continuará.