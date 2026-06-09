Ciudad desquiciada, víspera del Mundial

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

A tres días de que inicie el Mundial de futbol, la capital de la República vivió uno de sus peores bloqueos y marchas de militantes de la CNTE, con cierres de calles en las proximidades del Centro Histórico, prohibiciones de circulación en distintas zonas, obras en proceso y torrenciales lluvias en la mayoría de las 16 alcaldías que, según pronósticos meteorológicos, continuarán a lo largo de la semana por un huracán en el Pacífico que amenaza con empañar el inicio del máximo evento del balompié.

Establecimientos comerciales han sido afectados en todas las alcaldías de la capital, particularmente en las proximidades del Zócalo capitalino, donde fue acondicionado el Fan Fest, que congregará a decenas de miles de aficionados que presenciarán, con la Presidenta Claudia Sheinbaum, el partido inaugural. El temporal meteorológico pronosticado, también podría afectar los partidos de futbol en las otras dos sedes del evento, Guadalajara y Monterrey.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Mientras contingentes de la disidencia magisterial volvían a trastornar la capital de la República, los funcionarios del Gobierno federal, encargados de dialogar con dirigentes seccionales de Oaxaca, Chiapas, CDMX, Guerrero y Michoacán, explicaban los resultados de fracasadas negociaciones, empeñados como están los docentes, en el cumplimiento de aumento salarial de 100 por ciento, derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y eliminación de la reforma educativa de 2008.

“Pónganse a rezar”, como para que les hagan caso, les recomendó la Presidenta Sheinbaum a los panistas, luego de que la dirigencia de su partido presentara una acusación a su antecesor, López Obrador, ante la Corte Penal Internacional por asesinatos, desapariciones y vínculos con el crimen, a lo que agregó que “no se puede ser más hipócrita, a lo mejor quieren expiar sus culpas”.

En respuesta, el dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero, explicó que el motivo de esa denuncia persigue el que haya justicia en México para miles de víctimas en el anterior sexenio y la entrega al crimen organizado y a facciones de éste, y remató con que él reza todas las noches antes de dormir.

Concluido el Programa de Resultados Electorales de la elección de diputados locales en Coahuila, se confirmó el triunfo del tricolor y el aliado partido local Unidad Democrática de Coahuila (UDC), sobre Morena, en un revés que alcanzó a los exdirigentes Luisa María Alcalde y Andrés Lopéz Beltrán, y confirmó que Manolo Jiménez gobernará con un congreso estatal afín.

Por cierto que, tras el paso de la aplanadora priista que extinguió al morenismo en la jornada electoral del domingo en Coahuila, el saltillense más feliz es el maestro Armando Fuentes Aguirre, Catón.