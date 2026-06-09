La CNTE amenaza a los medios de comunicación

Estamos a tres días del Mundial y los colectivos y organizaciones ya anunciaron que prevén realizar manifestaciones en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México e incluso si es posible llegar hasta la entrada. Ayer estuvieron intimidando a la gente que trabaja en Televisa, en TV Azteca, en Radio Fórmula y otros medios de comunicación

Nos comentan que si bien ya no han sido tan estrictos los filtros de seguridad para que visitantes y comerciantes puedan atravesar las vallas metálicas colocadas alrededor del Zócalo capitalino para impedir que los maestros de la coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lleguen a la plancha las molestias de los comerciantes persisten y nos anuncian que saldrán a las calles a pedir que se quiten los cercos a 72 horas del Mundial de Futbol porque las ventas se han caído. Pero para el gobierno de la Ciudad y la Federación no pasa nada, para ellos es mentira que los comerciantes inventan sus perdidas de la ventas. +++

La elección de 2027 será fundamental para el futuro de México continuar en declive quitar al Congreso de la Unión, cuando menos la mayoría calificada, que se adjudicaron ilegalmente en 2024, a quienes han destrozado a la democracia a las instituciones y a la nación. Las elecciones del pasado domingo en Coahuila demostraron que si se puede lograr a pesar de Acción Nacional se negó a ir en alianza con el tricolor. Este morena y panismo perdieron todo, el PRI ganó 16 de 16 diputaciones.

Y el gobernador priista Manolo García señaló que se venció el odio, la división, las grillas, las mentiras, las alianzas con posibles delincuentes. Y dijo que el honor nunca se queda quieto. Pero hoy el tricolor encontró el camino de regreso.

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A propósito de la revisión y renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en días recientes han resurgido a discusión temas fundamentales en la agenda fronteriza bilateral entre México y Estados Unidos, debido a su posible inclusión como moneda de cambio en la renegociación del tratado. Uno de ellos, es el relativo a los compromisos en materia hídrica, derivados del Tratado de Aguas de 1944.

Recordemos que, apenas en febrero de este 2026, los gobiernos de México y Estados Unidos establecieron un plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo en un contexto de sequía extrema que afecta a la región.

Dicho plan estableció una ruta conforme a los mecanismos previstos en el tratado de mediados del siglo pasado. Este tratado de 1944 delimita los derechos de México y de Estados Unidos sobre las aguas de los ríos que cruzan por sus territorios: Tijuana, Colorado y Bravo/Río Grande. En general, de las aguas del Río Colorado se asigna a México un volumen de poco más de mil ochocientos millones de metros cúbicos cada año. Mientras que de las aguas del río Bravo se asigna a los Estados Unidos, en promedio y en ciclos quinquenales, un volumen redondeado de dos mil millones ciento cincuenta y nueve mil metros cúbicos.

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A propósito de la revisión y renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en días recientes han resurgido a discusión temas fundamentales en la agenda fronteriza bilateral entre México y Estados Unidos, debido a su posible inclusión como moneda de cambio en la renegociación del tratado. Uno de ellos, es el relativo a los compromisos en materia hídrica, derivados del Tratado de Aguas de 1944.

Recordemos que, apenas en febrero de este 2026, los gobiernos de México y Estados Unidos establecieron un plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo en un contexto de sequía extrema que afecta a la región.

Dicho plan estableció una ruta conforme a los mecanismos previstos en el tratado de mediados del siglo pasado. Este tratado de 1944 delimita los derechos de México y de Estados Unidos sobre las aguas de los ríos que cruzan por sus territorios: Tijuana, Colorado y Bravo/Río Grande. En general, de las aguas del Río Colorado se asigna a México un volumen de poco más de mil ochocientos millones de metros cúbicos cada año. Mientras que de las aguas del río Bravo se asigna a los Estados Unidos, en promedio y en ciclos quinquenales, un volumen redondeado de dos mil millones ciento cincuenta y nueve mil metros cúbicos.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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