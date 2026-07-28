• Transparencia tras accidente mortal

Nos cuentan que un accidente ocurrido el fin de semana en las costas de Progreso, en el que murió la joven Daniela L tras ser alcanzada por la hélice de la embarcación El Negrillo, ha comenzado a agitar las aguas del PAN en Yucatán. Y es que versiones por confirmar de medios locales señalan que Miguel Ángel Gutiérrez Solís podría ser una de las personas que iba a bordo y que incluso sería quien conducía la embarcación en este lamentable suceso que ha detonado reclamos por la falta de regulación del consumo de alcohol en embarcaciones en mar abierto. Nos hacen ver que Miguel Ángel es hijo de Miguel Gutiérrez Machado, fallecido referente del blanquiazul en el estado. Por ello la exigencia en el caso es que se maneje con la mayor diligencia y transparencia pues, de ser el caso, un posible encubrimiento —debido a la cercanía del señalado con el grupo político de Renán Barrera—, le pegaría al albiazul a nivel local y nacional, encabezados por Álvaro Cetina y Jorge Romero. Pendientes.

• Orvañanos descuida indicador

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Y es la alcaldía Cuajimalpa, a cargo de Carlos Orvañanos, la que va de mal en peor en materia de percepción de inseguridad. Entre quienes revisan con regularidad la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, indicador que genera el Inegi, lo que aprecian es que poco a poco el miedo a ser víctima de un delito en esa demarcación ha ido creciendo. De acuerdo con la más reciente medición, un 53.4 por ciento de la población de 18 años en adelante consideró que es inseguro vivir ahí. Y el dato es relevante a la luz del reportado en el trimestre inmediato anterior, en el que la gente que tenía esa percepción era el 47.1 por ciento. La cosa se empieza a tornar grave si nos seguimos con la revisión de datos previos, porque resulta que al comparar el dato actual con el del año pasado ya la diferencia es de casi 20 puntos porcentuales. En aquel momento sólo el 36.9 por ciento de los cuajimalpenses se sentía inseguro. Así que claramente este tema es uno —uno más, nos dicen— sobre el cual el alcalde Orvañanos no está poniendo atención. Uf.

• Cruzada por Ruffo

Nos señalan que los que siguen dando pasos ambiciosos para “salvar” a Ernesto Ruffo Appel, de la prisión —incluso más que los del PAN— son los de Somos México, la recién estrenada fuerza política. El líder de ésta, Guadalupe Acosta Naranjo, declaró que nada más está esperando que Ruffo le dé luz verde para conformar un comité encargado de ejercer presión en busca de obtener la liberación del exgobernador de Baja California, acusado de contrabando de combustible. Aunque nadie sabe qué acciones puede emprender Acosta Naranjo y su comité —más allá de algunas movilizaciones y pronunciamientos como los que ya ha hecho— nos dicen que el experredista ya alzó la mano para que Ruffo lo designe como una de las personas que puede visitarlo en el Altiplano. Según contó, a él le sobra experiencia en visitar amigos en la cárcel, por lo que está más puesto que un calcetín para sortear todos los trámites burocráticos que le exijan para este propósito. “Todo eso implica un trámite ante la dirección de penales federales. He ido a visitar amigos (...), ya me lo sé”, declaró.

• La boleta extra

Y fue el consejero electoral Uuc-kib Espadas quien ayer anunció que propondrá ante el árbitro encargado de organizar las elecciones, emitir una boleta adicional para elegir a los pluris de la Cámara de Diputados en los comicios del próximo año. Según el consejero, el gasto extra que esto implicaría —unos 250 millones de pesos por lo menos—, se justifica en el hecho de que las y los mexicanos elegimos, sin saberlo, a legisladores de representación proporcional. Esto porque, de acuerdo con la regla, los votos para diputados de elección popular también cuentan para los plurinominales. Esta norma, a juicio de Espadas, incurre en una práctica clandestina y antidemocrática. Nos comentan que aunque la propuesta del consejero parece bien intencionada, puede que haya otros temas que el Consejo General del INE tenga que considerar antes entre sus prioridades —y ya en calidad de urgencia—, como crear los lineamientos que no existen para regular los actos anticipados de campaña, que transcurren sin que nadie haga nada entre los partidos políticos. ¡A tomar nota!

• Otra puntada de Rocío

“Ustedes son profesionales en la investigación, ¡investiguen, investigueeeen!”. Ésta fue la manera en la que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, pidió a periodistas que averiguaran qué alcaldes o alcaldesas podrían estar bajo indagatorias relacionadas con desaparición forzada u otros crímenes. Nos explican que el mandamiento lanzado por la morenista ocurrió después de que la prensa le pidió ampliar el comentario que ella misma hizo sobre que “hay más” ediles señalados. —¿Hay más?—, le preguntaron a Nahle. Acto seguido la mandataria local elevó su declaración a la categoría de acertijo, bajo el argumento de que ya no podía revelar más información, porque estaría incidiendo en investigaciones en curso. Nos dicen que hubiera bastado con que la gobernadora le echara la bolita a la Fiscalía General del Estado; sin embargo, tuvo que ir más allá con una respuesta que muchos comunicadores en esa entidad vieron como una burla de pésimo gusto: mandarlos a investigar precisamente en Veracruz, uno de los estados que hoy por hoy encabeza la lista de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Caray.

• Revisión inédita

Es de destacar, nos hacen ver, la revisión sin precedentes del proceso de admisión de la UNAM que inició este lunes bajo las órdenes del rector Leonardo Lomelí Vanegas. Muchos señalan que es la decisión más acertada para el tamaño del problema, derivado de las trampas a las que algunos aspirantes habrían recurrido para colarse en la matrícula de la máxima casa de estudios. La ruta que activó Lomelí, nos indican, tiene punto de partida, pero el final es incierto, ya que el rector dio al comité técnico de expertos que se encargará de evaluar la situación toda la libertad para llegar al fondo del asunto, con lo que todas las alternativas para que las irregularidades sean atendidas están abiertas, incluidas las que los propios estudiantes, aspirantes y padres de familia han exigido en un pliego petitorio entregado ayer: volver a la versión completamente presencial del examen de admisión o repetir por completo la última prueba, por lo que hay que estar muy atentos a las conclusiones a las que se puedan llegar. Atentos.