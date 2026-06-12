15 consejos para disfrutar el Mundial con seguridad

Te comparto algunos consejos que pueden ayudarte a reforzar tu seguridad personal durante un Mundial de futbol o cualquier evento masivo. La prevención sigue siendo la mejor herramienta para reducir riesgos y disfrutar al máximo esta experiencia mundialista.

ANTES DE ENTRAR AL ESTADIO. La seguridad comienza mucho antes del silbatazo inicial. Si asistes con familiares o amigos, acuerden un punto de reunión en caso de que alguien se separe del grupo. Los menores deben conocer el nombre del hotel donde se hospedan, memorizar al menos un teléfono de contacto y saber cómo identificar a personal de seguridad. No dependas exclusivamente del celular, ya que las redes pueden saturarse durante eventos masivos. Tener un plan previo puede evitar momentos de estrés y facilitar una rápida reunificación en caso de emergencia.

DESCARGA LAS APLICACIONES OFICIALES. Las aplicaciones oficiales del Mundial, de las ciudades sede y de protección civil serán herramientas fundamentales. No sólo ofrecen información sobre accesos, transporte o programación de partidos. También pueden emitir alertas sobre condiciones meteorológicas, cierres viales, modificaciones de rutas, incidentes de seguridad o procedimientos de evacuación. La información en tiempo real permite tomar decisiones rápidas y adecuadas. Antes de viajar, descarga las aplicaciones oficiales y activa las notificaciones para recibir avisos importantes durante toda tu estancia. Por ejemplo, la app de FIFA tiene los calendarios de los partidos, resultados en tiempo real y más información.

SI HAY UNA AGLOMERACIÓN. Las grandes concentraciones humanas pueden convertirse en situaciones peligrosas si existe presión excesiva de la multitud. Si te encuentras en una aglomeración, evita empujar o intentar avanzar en sentido contrario al flujo de personas. Los especialistas recomiendan moverse con la corriente hasta encontrar una salida segura. Lo más importante es permanecer de pie y proteger el equilibrio. Si vas acompañado, acuerda previamente un punto de encuentro por si el grupo se separa.

USA CALZADO CÓMODO. Puede parecer un consejo menor, pero no lo es. En un Mundial caminarás largas distancias entre estaciones de transporte, zonas de acceso, filtros de seguridad y estadios. Utiliza tenis o zapatos cómodos que te permitan moverte con facilidad. En caso de una aglomeración o una evacuación, un calzado inadecuado puede provocar caídas o dificultar tu movilidad. Mantenerte de pie y conservar el equilibrio es fundamental cuando hay miles de personas desplazándose al mismo tiempo.

COMPARTE TU UBICACIÓN CON ALGUIEN DE CONFIANZA. Aunque los especialistas recomiendan no publicar tu ubicación en tiempo real en redes sociales, sí es importante que una persona de confianza sepa dónde te encuentras. Comparte tu itinerario con familiares o amigos cercanos, informa en qué hotel te hospedas y cuáles serán tus principales desplazamientos. Las aplicaciones de geolocalización permiten compartir temporalmente tu ubicación con personas específicas. En una emergencia, esta información puede ser de gran ayuda para localizarte rápidamente.

NO PUBLIQUES TU UBICACIÓN EN TIEMPO REAL EN REDES SOCIALES. Compartir fotografías y videos forma parte de la experiencia de viaje, pero publicar tu ubicación exacta en tiempo real puede representar un riesgo. Evita informar públicamente dónde te encuentras, en qué hotel te hospedas o cuál será tu siguiente destino. Los especialistas recomiendan compartir imágenes después de abandonar el lugar. También es importante revisar la configuración de privacidad de tus redes sociales y limitar la información personal disponible para desconocidos.

ESCUCHA A LAS AUTORIDADES. En caso de emergencia, sigue siempre las instrucciones del personal de seguridad, protección civil o autoridades locales. Muchas personas reaccionan guiándose por rumores o por lo que observan en redes sociales. Eso puede aumentar la confusión y generar riesgos innecesarios. Los organizadores cuentan con protocolos específicos para evacuaciones, cambios de rutas o condiciones climáticas extremas. Escuchar y obedecer las indicaciones oficiales suele ser la forma más rápida y segura de protegerse.

¿QUÉ HACER SI TE SEPARAS DE TU FAMILIA?. Antes de asistir a un partido o evento masivo, define un punto de reunión fácilmente identificable. Si viajas con menores, explícales qué hacer en caso de separación y a quién deben acudir para pedir ayuda. Enseña a los niños a identificar uniformes oficiales y personal acreditado. También es recomendable que lleven consigo información básica de contacto. En lugares con miles de asistentes, encontrar a una persona puede tomar tiempo.

CÓMO REACCIONAR ANTE UNA EMERGENCIA. La primera reacción suele determinar el nivel de riesgo. Si ocurre un incidente, mantén la calma y analiza la situación antes de actuar. Evita correr sin dirección o seguir a la multitud por impulso. Busca información oficial, identifica rutas de salida y ayuda a quienes puedan necesitar asistencia. La mayoría de las emergencias se resuelven de manera más segura cuando las personas mantienen el control emocional.

CUIDA LO QUE COMPARTES EN REDES SOCIALES. Los especialistas en seguridad recomiendan ser especialmente cuidadosos con la información que se publica durante eventos internacionales. Evita difundir rumores, mensajes sin verificar o supuestas alertas cuya procedencia desconoces. La desinformación puede generar pánico, congestionamientos o decisiones equivocadas por parte de otras personas. Verifica siempre la fuente antes de compartir cualquier contenido.

EL CLIMA TAMBIÉN ES UN RIESGO. Las condiciones meteorológicas representan uno de los desafíos más importantes para los organizadores de eventos masivos. Tormentas eléctricas, lluvias intensas, inundaciones repentinas o temperaturas extremas pueden alterar la movilidad y obligar a modificar actividades. Consulta los pronósticos antes de salir, lleva agua suficiente, utiliza protección solar y presta atención a las alertas oficiales. En muchos casos, los riesgos relacionados con el clima generan más afectaciones que los incidentes de seguridad tradicionales.

LLEVA SÓLO LO INDISPENSABLE. Mientras menos objetos transportes, más fácil será desplazarte y reaccionar ante cualquier situación. Lleva únicamente identificación, dinero, medios de pago, teléfono celular y los artículos estrictamente necesarios. Evita cargar mochilas pesadas o pertenencias de valor que puedan dificultar tu movilidad. También revisa previamente las restricciones de acceso a los estadios.

NO SEAS CURIOSO, ALÉJATE DEL PROBLEMA. Uno de los consejos más importantes de los especialistas en seguridad es simple: no te acerques a observar una situación de riesgo. Si escuchas gritos, observas una pelea, una emergencia o una concentración inusual de personas, aléjate del lugar. Muchas personas se acercan por curiosidad y terminan exponiéndose innecesariamente. En seguridad personal, la prioridad es protegerse, no investigar qué está ocurriendo.

TU SEGURIDAD VALE MÁS QUE TUS COSAS. Si alguien intenta robarte cualquier pertenencia, recuerda una regla básica: ningún objeto vale más que tu integridad física. Evita confrontaciones innecesarias o conductas que puedan escalar la violencia. Los bienes materiales pueden recuperarse o reemplazarse; una lesión grave no. Los especialistas recomiendan priorizar siempre la seguridad personal.