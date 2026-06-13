Los comerciantes del DF, requieren apoyos y no promesas

La movilización de la CNTE fulminó los comercios y prestadores de servicios en el Centro Histórico. Más de mil 200 millones de pesos como pérdidas económicas ante la falta de ventas. Los profesores agredieron a la gente, lo mismo a los comerciantes que al público, pues trataban de que nadie pasará por las calles 5 de Mayo, por Madero o 20 de Noviembre, querían toda la zona a su disposición.

Las quejas de los comerciantes, es qué por la falta de ventas, los asfixia también los gastos corrientes como es la nómina y los impuestos. El gobierno no los toca ni siquiera con un regaño, porque teme aplicar la ley.

Hay una grave desesperación que no le ven salida a esta crisis que los está hundiendo.

Esa desesperación ayer provocó el enfrentamiento de los comerciantes contra un bloque de jóvenes estudiantes y maestros de la CNTE cuando se querían extender en sus plantones.

De seguir ese movimiento en esa zona del Centro Histórico, puede apostar que los comerciantes no tolerarán a los maestros y se puede generar un problema mayor de confrontación como ya se registró.

Los comerciantes ya no están dispuestos a tolerar estos plantones de los maestros de la CNTE porque están enterrando sus negocios.

Y por su naturaleza, están dispuestos hacer por su propia mano justicia ante la tibieza del gobierno federal y de la CDMX.

En Palacio Nacional se prendieron focos rojos por los posibles enfrentamientos de los comerciantes contra la CNTE, una guerra que le corresponde al gobierno de la CDMX y de Claudia Sheinbaum que no han querido o no han podido destrabar.

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La victoria de la Selección Nacional en el partido inaugural del Campeonato Mundial de Futbol generó alegría generalizada, pero no todos los sectores de nuestra sociedad celebraron igual. Por ejemplo, los integrantes de la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantuvieron su lucha por mejores salarios y prestaciones durante la fecha inaugural, en vez de sumarse a las celebraciones, estudiaban la posibilidad de extender sus actos de protesta a todas las sedes del torneo futbolístico, lo que significaría llevar sus acciones de inconformidad a las otras dos metrópolis mayores de la República, Monterrey, y Guadalajara. Esto no significa liberar a la Ciudad de México, la cual hasta ahora ha sido el principal escenario donde los maestros despliegan toda la sabiduría que han adquirido, pero no en las aulas, sino en las calles, para llevar sus manifestaciones de inconformidad al límite de la tolerancia de los residentes en la capital del país. En efecto, los dirigentes del magisterio inconforme anunciaron a los medios que analizan extender sus movilizaciones a Monterrey y Guadalajara, sedes mundialistas. Esto en virtud de que sus presiones en la capital del país no han sido suficientes para superar la resistencia de las autoridades federales y convencerlas de cumplir las exigencias magisteriales, las cuales incluyen nada menos que un aumento del 100 por ciento en los salarios, además de la derogación de la Ley del ISSSTE, en particular en la relativo a jubilaciones.

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Una muestreo realizado la semana pasada, señala que Clara Brugada ha perdido casi 20 puntos porcentuales de aprobación en el último año. Los valores de quienes aprueban van en caída libre y los de quienes desaprueban en alza estrepitosa. En lo que se refiere a calidad de vida, el 53% la califican de mala o muy mala. Sus propuestas de cerrar los ojos ante problemas como la falta de un bacheo adecuado, inventar programas que no van a ningún lado, han sido factores para que Morena pierda simpatías entre los capitalinos.

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