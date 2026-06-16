Descarta CSP diálogos Segob-CNTE

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que se reanude el diálogo de funcionarios de su gobierno con líderes de la CNTE, en el que éstos insistieron y, al mismo tiempo, mantienen algunos bloqueos en las casetas de peaje de Cuernavaca, Puebla y Pachuca, dando paso libre a todo tipo de vehículos, para insistir en demandas como la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y un incremento salarial de 100 por ciento, que ya les fueron reiteradamente rechazadas.

En su mañanera, la mandataria dijo que de ese conflicto informarán ahora los titulares de Gobernación y Educación, y que lo que se planteará son reuniones para atender la problemática de los estados, en mesas tripartitas con representantes de los gobiernos federal y estatales y del sindicato, luego de que los varios diálogos con titulares de aquellas dependencias y el ISSSTE resultaron infructuosas por la intransigencia y desafíos de los dirigentes seccionales de la disidencia magisterial.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

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Tras reconocer que la segunda ronda de revisión del T-MEC es más bien de las nuevas condiciones proteccionistas establecidas por el gobierno de Estados Unidos, que es lo que viene, la Presidenta Sheinbaum insistió en que espera que no haya problemas y se resuelvan, pero que, si es necesario, buscaría una llamada con el presidente Trump, lo que, como están las cosas, seguramente tendrá que hacerlo.

Por cierto, que el nombramiento de Jay Clayton como director de Inteligencia de su gobierno, le oscurece más su caso a los 10 sinaloenses acusados de complicidad con el cártel de Los Chapitos, ya que el nuevo funcionario era fiscal del Distrito Sur de Nueva York, justamente el que acusó ante la Corte a Rocha Moya y socios.

La senadora Laura Itzel Castillo será la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres, una vez que concluya su actual cargo de presidenta del Senado, luego de que se anunciara en la mañanera de ayer su nombramiento, a dos meses de que Citlalli Hernández se fuera a presidir la Comisión Nacional de Elecciones en Morena.

Después de que miles de aficionados de escasos recursos se quedaron sin poder adquirir boletos para los partidos de México en el Mundial de futbol, la Presidenta Sheinbaum pidió a la FIFA “reflexionar” sobre el costo de éstos, al señalar que está bien que el futbol sea negocio, pero debe ser un espacio de encuentro, como todos los deportes.

Los excesos de ese organismo llegaron a tal nivel por compromisos suscritos, ciertamente por anteriores gobiernos, que decepcionaron a mexicanos que en su propio país no tuvieron posibilidad de asistir a la inauguración, ni seguramente a partidos subsecuentes del seleccionado nacional.