Las calabazas

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Las concesiones y la pérdida de puntos en las primeras rondas del Mundial pueden salir abrumadoramente caras. Las sorpresas son parte del juego. Se pueden dar condiciones en un partido en donde quien en el papel debiera ganar, se va metiendo en una especie de pantano del cual no se puede salir, por más que los jugadores sean conscientes de lo que está pasando.

A esto se suma que hay equipos que más allá de llegar brutalmente motivados, se aprenden su guión táctico y no se permiten por ningún motivo salirse de él; todo cabe en un juego y las sorpresas son parte de éste.

Cabo Verde se sabía diferente de España. El empate fue justo acorde a lo que pasó durante todo el partido. Mientras los españoles intentaron y podrán argumentar como lo hizo su entrenador, “hay días en que la pelota no entra”, lo cierto es que enfrente tuvieron un equipo que se dedicó a lo largo de todo el partido a no dejarlos respirar. Sin duda hay sorpresa, pero al final lo sucedido en la cancha tiene que ver con la dinámica del futbol. La pelota no entra simple y sencillamente, porque no apareció quien la debiera meter. Fue un empate que pausó las ansias de los muy esperanzados aficionados españoles.

En un duelo de fuerzas presumiblemente dispares, Alemania le metió siete a Curazao. La razón estuvo en que Cabo Verde viene a confirmar el crecimiento del futbol en África.

Costa de Marfil mostró ante un limitado Ecuador el avance africano. Manejó el partido, y en el mejor momento posible acabó por liquidar a los ecuatorianos, faltaban tres minutos para terminar el juego. Egipto tuvo contra la pared a Bélgica, que al final logró empatar en un juego que tuvo su dosis de derrota para los europeos.

En algún sentido, se puede decir que los pájaros le están tirando a las escopetas. En la primera ronda suelen pasar situaciones de esta naturaleza, porque los equipos, a pesar de todo el tiempo que llevan concentrados, empiezan a entrar en calor.

Lo que queda claro en medio del río revuelto futbolero, es que pueden pasar muchas cosas que rompan con las quinielas, pero al final somos de la idea que se acomodarán las calabazas.