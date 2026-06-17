Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

1. Manoel Dos Santos, “Garrincha”, extraordinario extremo derecho brasileño en tiempos en que los extremos jugaban totalmente pegados a la banda fue con Brasil campeón del mundo en 1958 y 1962.

Cuando termino el Mundial de Suecia, le preguntaron qué tan difícil había sido ganar la Jules Rimet. “Garrincha” sorprendió a todos. Dijo que nunca había ganado un torneo de manera tan rápida y fácil. Tenía razón, únicamente jugó cuatro partidos en un Mundial de 16 equipos, cuando volteo la cara, se dio cuenta que había terminado el torneo.

En Brasil para ser campeón tienes que jugar al año más de 40 partidos, y el que tenga más puntos queda campeón. Quién sabe qué pensaría hoy del mundial, el legendario jugador del Botafogo.

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Con 48 equipos para llevarse el título hay que pasar de la primera ronda para luego ganar seis partidos, el total son nueve partidos para llegar.

LOS SENEGALESES ofrecieron un muy buen primer tiempo. La victoria les costó trabajo a los franceses, no anden diciendo que fue como un partido de entrenamiento.

Esto va para largo. Quizá por eso algunos equipos como España y Brasil con sus empates están imaginando lo que viene, los españoles tienen que hacer a un lado sus fantasmas.

Francia confirma pronósticos. No fue fácil Senegal. El fútbol se mueve cada vez más bajo una mayor competencia. Los senegaleses ofrecieron un muy buen primer tiempo. La victoria les costó trabajo a los franceses, no anden diciendo que fue como un partido de entrenamiento.

2. Echado a andar el Mundial empieza evidenciarse las cosas que presumíamos iban a pasar en EU. Los desplantes contra Irán no tienen razón de ser por los procesos de vigilancia tan estudiados que tienen los estadounidenses.

A los iraníes les aplicaron aquello de juegas y te vas. El discurso del presidente de la FIFA en el vestidor de Irán resultó anticlimático. Es probable que la selección prefiera por mucho estar en Tijuana, más allá de todos los movimientos que se tienen que hacer y del desgaste que provocan los partidos.

Resulta igual de lamentable que una selección como la uruguaya haya pasado por toda una serie de trámites, como si fueran cualquier cosa menos futbolistas.

En la medida en que avance el Mundial las cosas se agudizarán en este sentido, con todo, y el memorando de entendimiento con Irán que presume Donald Trump. Los futbolistas son representantes de países no de gobiernos, tienen que respetarlos, ellos son el futbol.