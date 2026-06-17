• Sin ninguna relación

Relevante, nos comentan, el deslinde que hizo el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, respecto del nombramiento del general retirado Gerardo Mérida como secretario de Seguridad en Sinaloa durante la administración del hoy gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Mérida era uno de los exfuncionarios requeridos por la Justicia de Estados Unidos. En su caso, él mismo cruzó la frontera y se entregó. “El general Mérida Sánchez pasó a situación de retiro en 2022 y de ahí no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional”, refirió Trevilla, quien también sostuvo que gobiernos estatales lo que hacen es pedir una opinión respecto a cómo fue el desempeño de algún militar mientras estuvo en funciones y en esos casos se les proporciona. Es sabido que en Sinaloa corrieron versiones que pretendían achacar el nombramiento de Mérida al Ejército, pero la institución armada nada tuvo que ver. “La única relación que pudiera tener es un aspecto administrativo con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas por temas relacionados con el pago de haberes y servicios para su familia”, refirió Trevilla. Ahí el dato.

• La ola roja

Aunque, dicen, habrá que estar atentos este miércoles y jueves con las movilizaciones que alista la CNTE, con su llamada ‘ola roja’, en un intento por ejercer presión durante dos partidos clave del Mundial —el Colombia-Uzbequistán, hoy en el Azteca, y el México-Corea del Sur, en Guadalajara—, nos hacen ver que lo que está levantando bastante polvo es la declaración que hizo el líder de la Coordinadora en la capital, Pedro Hernández, interpretada por muchos observadores como una señal del relajamiento del discurso del magisterio, que semanas antes estaba prácticamente estacionado en el ‘no, no y no’ sobre las propuestas que le había hecho el Gobierno federal. “Sólo queremos lo posible, lo necesario para que nuestros compañeros tengan una vejez digna”, dijo el dirigente de la Sección 9. Otros entendedores, sin embargo, han visto en estas palabras signos de arrepentimiento, pues las muestras de flexibilización de los maestros sólo ocurrieron una vez que desde el Gobierno se les puso un límite al diálogo directo que ahora fue turnado a los estados. ¿Será?

• Desbandada que viene

Y es de esperar, nos dicen quienes conocen los procesos electorales internos en Morena, que venga una oleada de solicitudes de licencia y de permisos de separación de cargos en los próximos días. Porque resulta que se abrirán formalmente los procesos de registro de aspirantes interesados en ser postulados por algún cargo de elección en 2027. Ya se ha adelantado que uno de los requisitos será precisamente el de soltar los puestos —para que nadie utilice recursos públicos para respaldar sus aspiraciones—. Fue el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien ayer informó que será el próximo 22 de junio cuando se abra el periodo de registro de los interesados en participar en las encuestas para la designación de coordinadores de defensa de la transformación. Las primeras serán en los estados que renovarán gubernatura. Y una vez que se concluya vendrá el de legisladores, y luego el de presidentes municipales. Se prevé, pues, una desbandada que parecerá la migración de la mariposa monarca, nos dicen, porque no son pocos los que buscarán agarrar o aferrarse a algún hueso.

• Más home office

Con la novedad de que así como pasó el día de la inauguración del Mundial, el Gobierno federal ha publicado un decreto para aligerar presiones sobre la movilidad en sedes mundialistas y de paso para que todo mundo pueda ver a sus anchas los partidos de la selección. O sea: habrá home office y se suspenderán clases. Particularmente los días que jugará el Tri, es decir, el 18 (en la zona metropolitana de Guadalajara) y el 24 de junio (en la Ciudad de México) se suspenderán las actividades escolares, mientras que a las instituciones públicas y privadas se les pide dar facilidades para que se aplique el teletrabajo en tareas no esenciales. El decreto también tiene una medida que aplica hoy 17 de junio: suspensión de clases del turno vespertino en la Ciudad de México y aplicación en todas las oficinas que dependen del Gobierno federal de teletrabajo a partir de las tres de la tarde. Esto último porque el estadio Azteca albergará en la noche el partido entre Colombia y Uzbekistán. Es sabido que aquí en la capital hay una amplia comunidad colombiana que, por cierto, ayer se expresó, muy a la mexicana, en Paseo de la Reforma.

• “La austeridad es para políticos que engañan”

Sin tantita pena, como dice la canción, se mostró ayer el diputado potosino Tomás Zavala, tras ser exhibido portando relojes Rolex y Cartier. Nos dicen que pudiera pensarse que le generarían algún tipo de inquietud estos señalamientos, sobre todo porque forma parte de un movimiento que tiene como una de sus máximas la austeridad republicana —e incluso para quienes buscan subir un peldaño más, la pobreza franciscana—, pero no. “A ver, la austeridad es algo de los políticos que engañan al pueblo. Yo no estoy engañando al pueblo, porque yo soy un empresario”, dijo el legislador que representa además un distrito que abarca municipios con altos niveles de pobreza. “Yo puedo vestir, comprar un reloj y traigo otro reloj, un Rolex… Yo soy un empresario exitoso desde hace 30 años”, reviró el petista. “Yo puedo lucir lo que yo quiera porque yo me lo gano. O sea, no sé por qué tanta crítica, no lo entiendo”, desafió quien afirmó tener como uno de sus negocios “el transporte de servicio público federal” y quien suma, según se ha informado, 11 ausencias sin justificar. Uf.

• Reconocimiento a Fiscalía

Relevante, nos comentan, la mención que hizo ayer el secretario de Seguridad del Gobierno de México, Omar García Harfuch, a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a cargo de Zipacná Jesús Torres Ojeda, que tuvo un papel destacado en el combate a uno de los delitos que representan el gran desafío de las autoridades de todos los niveles: la extorsión. La FGE, como destacó Harfuch, fue clave en la caída de 11 presuntos criminales, entre ellos el cabecilla, a quienes se les atribuye el despojo a prestadores de servicios turísticos en el puerto de Acapulco. Como refirió el jefe de la seguridad ciudadana en el país, la Fiscalía guerrerense se puso pilas para integrar carpetas y lograr las órdenes de aprehensión que terminaran con la captura de estos personajes, además con especial atención a las denuncias ciudadanas. “Estas órdenes de aprehensión fueron obtenidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, a quien hacemos un reconocimiento por esta investigación en coordinación con el Gabinete de Seguridad”, dijo el secretario.