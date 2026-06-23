Expediente Irán. Paz por cláusula

La paz empezó como una negociación técnica porque aún no puede sostenerse como confianza política.

Ahí está la clave para leer el arranque formal de la negociación de implementación derivado del Memorándum de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán: no hay reconciliación ni distensión plena, sino una arquitectura provisional para impedir que la guerra vuelva a tomar las riendas. Cuando la diplomacia no logra producir confianza, produce procedimientos. Eso fue lo que ocurrió el 22 de junio en Bürgenstock.

La primera sesión de alto nivel, auspiciada por Qatar y Pakistán, no tuvo la forma de una mesa bilateral clásica. Funcionó, más bien, como una cámara de compresión: dos adversarios que no se reconocen, dos mediadores que se necesitan, un calendario de 60 días y varios carriles técnicos pensados para convertir una firma en conductas verificables. El comunicado menciona un Comité de Alto Nivel, negociadores que reportarán con regularidad y grupos de trabajo sobre tres materias: el programa nuclear, las sanciones y los mecanismos de monitoreo y solución de controversias. Suena a trámite, pero es el núcleo del arreglo. Donde falta la honorabilidad de la palabra dada, sólo quedan el registro y la supervisión.

Sin embargo, conviene no leer de más. Washington no está homologando una victoria iraní, y Teherán no firma ninguna rendición nuclear. Lo que ambos admiten es más modesto y realista: por ahora, escalar cuesta más que administrar la desconfianza, y ese cálculo —no la virtud— es lo que sostiene la mesa. De ahí que el arreglo no se levante sobre declaraciones de principios sino sobre verificación, reportes, plazos, líneas de comunicación y condiciones reversibles. Es una paz apenas en andamios.

El mismo 22 de junio, el Departamento del Tesoro emitió una licencia general que autoriza, hasta el 21 de agosto, producir, entregar y vender crudo, petroquímicos y derivados de origen iraní. El gesto no equivale a desmontar las sanciones; es una concesión acotada, con fecha y revocable. Tampoco es trivial. Abrir la válvula petrolera comunica que la implementación tendrá incentivos, y también costos si se incumple.

Ahí residen tanto la sofisticación del acuerdo como su fragilidad. Estados Unidos emplea el alivio económico como palanca; Irán lo exhibe como prueba de que firmar deja dividendos. Los mercados descuentan menos riesgo y los gobiernos ganan margen de maniobra interno. Lo que nadie puede invocar todavía es confianza, y por eso todo el edificio depende de mecanismos que la sustituyan.

Entonces hay que ver el MoU como lo que es: un artefacto político intermedio. No termina la guerra, sólo la traduce a lenguaje administrativo. Pero, por ahora, esa traducción alcanza. El acuerdo no pide a las partes que confíen, sino que calculen, y mientras el cálculo se sostenga —mientras incumplir siga siendo más caro que negociar— el andamiaje resistirá. Habrá que ver qué ocurre cuando alguna de las dos capitales concluya que dejaron de salirle las cuentas.