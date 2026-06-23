Se inició la rebatinga por las candidaturas de 17 Estados

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Dice Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, que quienes creen y sienten que son merecedores del cargo al que aspiran, no se les negará el registro, pero tendrán que cumplir cabalmente los estatutos. Pocos le creen pues saben que habrá dedazo.

El Movimiento de Regeneración Nacional inicia el registro de los aspirantes a las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027.

De acuerdo con la reglamentación vigente, deberán ser como mínimo nueve mujeres y el resto de hombres los que compitan con las siglas de Morena.

Se trata de aprovechar los días del Mundial de Futbol, para que la gente se encuentre entretenida en otros temas y no reparen en las maniobras que realiza el partido gobernante.

Por eso han endurecido los requisitos, para evitar que se cuelen personajes que se encuentren involucrados con la delincuencia o que tengan detrás de ellos mala fama.

Según las dirigentes del partido, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, serán sumamente escrupulosas en revisar los expedientes de cada uno de los aspirantes.

El método de selección será el mismo con el que viene operando este partido, es decir el de encuestas, aunque no necesariamente el o la que encabece las encuestas sea el nominado, lo que equivale a actuar como hace tres años cuando no fueron exactamente los ganadores de las encuestas los que resultaron favorecidos con la nominación.

Los casos de Omar García en la CDMX, Carlos Lomelí en Jalisco y Sasil de León en Chiapas, entre otros, son recordados porque a los tres les dieron su premio de consolación de una senaduría, a cambio de ceder la candidatura en sus respectivos estados a Clara Brugada, Claudia Delgadillo y Eduardo Ramírez.

El senador Félix Salgado, busca ser el sustituto de su hija en Guerrero, y pretende colocar a otra de sus hijas, para ser claros así apoderarse del estado, poco le importan los estatutos que prohíben dejar herederos políticos.

Intentará suceder en la gubernatura de Guerrero a su hija Evelyn y que en su historial reporta denuncias por violaciones y otros atropellos judiciales. Bueno, ni a él, indicaron la presidenta de Morena y la Presidenta de la Comisión de Elecciones del partido se busca limitarlo en sus aspiraciones sucesorias.

Rebasaban los 100 aspirantes de Morena que buscan ser nominados para una coordinación de defensa de la Transformación en su estado. Si les sumamos los de los aliados Verde y PT, aquello suma mucho más.

Pero todos saben que sólo hay 17 candidaturas.

Para Gobernador, ni una más: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Y gracias al acuerdo de ir en coalición de Morena con el Verde y el PT, quizá dos o tres de esas candidaturas van a ser ocupadas por candidatos de los partidos aliados.

El senador Manuel Velasco, líder del Verde, dijo que sus propuestas son: la senadora Ruth González, para San Luis Potosí. Ella es esposa del gobernador saliente Ricardo Gallardo, y su postulación es innegociable. va o se va.

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Nos informan que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, encabezó la entrega de maquinaria agrícola, insumos y tecnología de precisión a agricultores de la entidad, como parte del programa estatal Seguridad p ara el Campo Poblano, enfocado en la modernización del sector y la atención de contingencias agropecuarias.

La administración estatal ha beneficiado a mil 316 productores a través de 8 mil 730 acciones del Programa de Insumos Estratégicos para la Producción, con una inversión superior a 10 millones de pesos en esta etapa.

Entre los apoyos entregados se incluyen fertilizantes de liberación prolongada, semilla de sorgo y micorrizas destinadas a cultivos como aguacate y floricultura.

El gobernador tiene como meta que la política agropecuaria estatal fortalezca el ingreso de las familias productoras y mejorar el aprovechamiento de la tierra.

En 2025 se destinaron mil 600 millones de pesos al sector agropecuario, mientras que para este año se proyecta una inversión de mil 700 millones. Además que la disponibilidad de maquinaria pasó de 700 a mil 800 unidades en operación.

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