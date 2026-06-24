Registros, ante un expectante INE

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Con un Instituto Nacional Electoral expectante, sin atreverse a imponer sanciones, o sólo hacerlo a medias, ante incumplimientos o violaciones a la legislación en la materia, Morena, PT y PVEM continuaron sus procesos internos con los registros de quienes serán sus candidatos a gobernadores en 17 entidades, como Defensores de la Transformación y la Soberanía, para recorrer entidades y hacer todo tipo de ofrecimientos y promesas rumbo a las elecciones federales y estatales del primer domingo de junio del año próximo.

De esa manera, una vez que este fin de semana concluyan los registros y obtengan aval partidista, quienes hayan cumplido podrán emprender sus precampañas, sin incurrir en violaciones a la legislación porque no lo harán como candidatos oficiales, sino como presuntos ”defensores” de principios partidistas, lo que desde ahora se advierte como mera treta preelectoral, igual que lo fueron las campañas de “corcholatas” presidenciales en 2024, ideada mañosamente el sexenio pasado en Palacio Nacional.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Finalmente, y aunque ella no lo invitó a su toma de posesión, la Presidenta Sheinbaum se reunirá con el rey de España, Felipe VI, en Palacio Nacional este viernes, en la visita que hará a México para asistir al juego del equipo de su país contra el de Uruguay, en Guadalajara, en donde los jaliscienses seguramente le brindarán calurosa bienvenida.

Se espera que atrás queden diferencias y la absurda “pausa” en las relaciones entre ambos países hermanos, por reclamos y exigencias de su antecesor López Obrador, y de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, de que el monarca le ofreciera a México una disculpa por lo ocurrido hace 500 años en tiempos de la Conquista, que simplemente ignoró, pese a la insistencia de ambos.

Tras el reclamo de madres buscadoras a la Presidenta Sheinbaum por negarse a recibirlas, pero en cambio, sí al pato Merlín y a su dueña en la mañanera del lunes, respondió que sí las recibe aquí y en las giras que realiza los fines de semana, pero que “no hace propaganda” con ello.

Directivos de Pemex y Petrobras suscribieron un Memorando de Entendimiento por dos años para exploración, producción y refinación, lo que serán oportunidades de cooperación de ambas, en beneficio de México y Brasil y sus pueblos, declaró Juan Carlos Carpio Fragoso, director general de la empresa mexicana.

Ojalá las medidas preventivas de seguridad cumplan hoy su tarea, sin que se suscite otro caos en esta capital, previo al juego México-Chequia, esta noche, en el Azteca, ante amenazas de trastornos viales por amenazas de marchas, bloqueos y cierres de entrada a la capital por transportistas, grupos sociales, “maestros” y normalistas.