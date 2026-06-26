1. No tiene sentido escatimar al Tri. Se podrán decir muchas cosas de sus rivales y de su desempeño, pero ha logrado mantener su portería en cero ante rivales que en muchas ocasiones han sido un dolor de cabeza por su juego aéreo, el cual fue sometido por más rutinario que haya sido lo que pasó el miércoles.

El triunfo contra Sudáfrica fue más importante de lo que se pensó, es cosa de ver cómo han crecido los sudafricanos, quienes echaron a los coreanos.

Por méritos propios la selección está en el terreno de la vida o la muerte, vienen las eliminaciones directas, que son la emoción y el sufrimiento a tope. Es probable que ahí nos podamos dar una mejor idea de la competitividad del equipo y de sus capacidades. Por ahora si algo se le agradece, es que ha convertido al futbol nuevamente en la alegría del país, escenario poco común.

En general, los aficionados están muy por encima del balompié mexicano. Pero en esta ocasión la necesaria alegría, como parte de una respuesta por la vida en la que hemos entre viviendo y padeciendo en los últimos años, el futbol nos ha alcanzado a todos de manera sorpresiva y agradecible.

La República Checa fue un rival incómodo, quizá más que por méritos propios, por las limitaciones y algunos temores del Tri que surgieron durante diversos pasajes del partido. Al final, con momentos vertiginosos y un muy buen gol de Mateo Chávez, una bien resuelta, equivocación rival que aprovechó Quiñones y otro bien definido por Fidalgo, resolvieron el juego con una victoria que sin duda fue justa.

Los aficionados en su alegría entienden que su equipo está mejorando, pero saben también que lo que viene es una empresa muy complicada, venga quien venga. A partir de la siguiente ronda las cosas adquieren otra dimensión, porque todos llegan con una aspiración que se fundamenta en lo que han hecho en el propio Mundial.

Estamos con la cruda de una alegría que pasa por nuestra cotidianidad abrumadora. No lo merecemos y habrá que preguntarse con dosis de sarcasmo lo que se nos viene si el equipo sigue avanzando. Sería maravilloso para todos, y tendríamos que ver cómo canalizaríamos tanta euforia.

2. Pareciera que Ecuador llegó tarde al Mundial. Ayer fue doblegando a Alemania poco a poco. Los germanos entre que se vieron sorprendidos y que por momentos se veían desconocidos, fueron cediendo el juego ante un Ecuador maravilloso. No sólo jugaron con el corazón, sino con un futbol que debe poner a pensar muy bien en serio, a quien le toque jugar contra ellos; si se nos cruza en el camino, vendrá un intenso curso de sufrimiento.