Rey de España en Palacio Nacional

Una de las muchas necedades de Andrés Manuel López Obrador durante su mandato, como fue la de exigir al rey de España, Felipe VI, a ofrecerle a México una disculpa por el daño causado a México durante la Conquista, hace 500 años, que lo llevó a declarar una “pausa” en las relaciones con ese país hermano, fue superada ayer por la Presidenta Claudia Sheinbaum, al recibir al monarca en Palacio Nacional, de breve visita a esta capital, de paso a Guadalajara, donde hoy asistirá al juego de España con Uruguay en el Mundial de futbol.

Es la primera visita de un rey y jefe de Estado de España a México en siete años, que representa singular importancia, después de la carta que el entonces presidente López Obrador le enviara a Felipe VI, para solicitar que ofreciera una disculpa a México por los abusos cometidos durante la Conquista, misma que hasta en dos ocasiones fue ignorada por el Rey, quien hoy mismo viajará a la capital de Jalisco, con los integrantes de su comitiva para presenciar el juego de su selección esta tarde-noche.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Confirmado oficialmente el triunfo de Abelardo de la Espriella en la elección presidencial de Colombia, quien fuera candidato de derecha que derrotó al izquierdista Iván Cepeda, la Presidenta Sheinbaum dijo que “obviamente” lo felicitará, igual que a la de Perú, Keiko Fujimori, una vez que se le reconozca su triunfo como nueva mandataria.

En un mensaje difundido en redes sociales, Terrance Cole, director de la DEA, aseguró que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son la prioridad número uno de esa agencia, por el tráfico de fentanilo que introdujeran a su país, que ha destruido a familias, devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles de su país, por lo que “el pueblo estadounidense espera que la agencia elimine esa amenaza y eso es lo que estamos haciendo”.

Tres organizaciones que, con trampas, como afiliaciones falsas para lograr registro como partidos políticos, fueron sancionadas por el INE, antes de decidir si se les otorga. Ellas son: Que Siga la Democracia, México Tiene Vida y Construyendo Sociedades de Paz, CSP, iniciales de la Presidenta. Si así empiezan, ¿qué no harán participando en próximas elecciones?

Reapareció, aunque a distancia, el senador sinaloense Enrique Inzunza, uno de los 10 acusados por la justicia de Estados Unidos de mantener vínculos con el cártel de Los Chapitos, al participar en una sesión de la —vaya paradoja— Comisión de Justicia de la Cámara alta, de la que se ausentó para esconderse.